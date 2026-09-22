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ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T14:35
2026-09-22T14:43
башкирия
новости
происшествия
пожар
стерлитамак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Пожар в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало короткое замыкание.На данный момент пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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башкирия, новости, происшествия, пожар, стерлитамак
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло

Число погибших на пожаре в ТЦ в Стерлитамаке увеличилось до четырех – МЧС

14:35 22.09.2026 (обновлено: 14:43 22.09.2026)
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
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© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.
"По уточненным данным, пострадали восемь человек, из которых четверо погибших и четверо госпитализированы", – рассказали в МЧС.
Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
На данный момент пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров.
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БашкирияНовостиПроисшествияПожарСтерлитамак
 
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