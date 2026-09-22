https://crimea.ria.ru/20260922/chislo-pogibshikh-pri-pozhare-v-sterlitamake-uvelichilos-1159593905.html
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло - РИА Новости Крым, 22.09.2026
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T14:35
2026-09-22T14:35
2026-09-22T14:43
башкирия
новости
происшествия
пожар
стерлитамак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_619f1135c3e838518bba0dfbc212f071.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Пожар в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало короткое замыкание.На данный момент пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
башкирия
стерлитамак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_827f21bd9f73575dff58ad71cf3d4efb.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирия, новости, происшествия, пожар, стерлитамак
ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло
Число погибших на пожаре в ТЦ в Стерлитамаке увеличилось до четырех – МЧС
14:35 22.09.2026 (обновлено: 14:43 22.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Пожар в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.
"По уточненным данным, пострадали восемь человек, из которых четверо погибших и четверо госпитализированы", – рассказали в МЧС.
Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало короткое замыкание.
На данный момент пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube