https://crimea.ria.ru/20260922/chislo-pogibshikh-pri-pozhare-v-sterlitamake-uvelichilos-1159593905.html

ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло

ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло - РИА Новости Крым, 22.09.2026

ЧП в Стерлитамаке: число погибших на пожаре в торговом центре выросло

Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:35

2026-09-22T14:35

2026-09-22T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Число погибших в торговом комплексе в башкирском Стерлитамаке увеличилось до четырех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Пожар в торговом центре "Солнечный" в Стерлитамаке вспыхнул днем во вторник. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших.Как уточнили в Минздраве Башкирии, в городскую больницу доставили девочку-подростка и трех женщин, одна из которых находится в тяжелом состоянии.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало короткое замыкание.На данный момент пожар локализован на площади 2,1 тысячи квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, новости, происшествия, пожар, стерлитамак