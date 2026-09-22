https://crimea.ria.ru/20260922/chey-krym-prezident-litvy-raskritikoval-oon-iz-za-novoy-karty-mira-1159602060.html

"Чей Крым?": президент Литвы раскритиковал ООН из-за новой карты мира

"Чей Крым?": президент Литвы раскритиковал ООН из-за новой карты мира - РИА Новости Крым, 22.09.2026

"Чей Крым?": президент Литвы раскритиковал ООН из-за новой карты мира

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем раскритиковал составленную организацией новую политическую карту мира, на которой... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T17:35

2026-09-22T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем раскритиковал составленную организацией новую политическую карту мира, на которой Крым не обозначен как часть Украины. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение со ссылкой на пресс-службу главы государства.На карте ООН Крым выделен отдельным цветом, который отличается от цветов, которыми закрашены территории как России, так и Украины.Отмечается, что во время встречи лидеров стран Балтии с Гутерришем Науседа "выразил обеспокоенность" данным обстоятельством и заявил, что карты, используемые ООН, должны "соответствовать нормам международного права и уважать суверенитет, территориальную целостность и признанные границы стран-членов".Президент Литвы добавил, что Вильнюс "поддерживает усилия, направленные на то, чтобы приблизить мировое картографическое представление к реальности".В начале сентября Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию в поддержку новой карты мира, призванной более точно отображать относительные размеры континентов.В частности, на политической версии карты Украина закрашена зеленым, Россия – желтым, а Крым – бежевым.Резолюцию поддержали 164 страны. Против проголосовали США. Шесть стран — Украина, Эстония, Грузия, Литва, Молдова и Сербия — воздержались.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровПозор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон ЛавроваАксенов оценил перспективы признания Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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