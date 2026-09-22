https://crimea.ria.ru/20260922/chetyre-sela-v-bakhchisarayskom-rayone-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1159600861.html

Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии

Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии

Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T17:09

2026-09-22T17:09

2026-09-22T17:09

крым

новости крыма

бахчисарайский район

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Ранее сообщалось, что три населенных пункта Южного берега Крыма остались без света.Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентябряВ Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа

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бахчисарайский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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