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Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T17:09
2026-09-22T17:09
2026-09-22T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Ранее сообщалось, что три населенных пункта Южного берега Крыма остались без света.Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентябряВ Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
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РИА Новости Крым
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Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма остались без света из-за аварии