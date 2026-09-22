Рейтинг@Mail.ru
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/chetyre-sela-v-bakhchisarayskom-rayone-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1159600861.html
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T17:09
2026-09-22T17:09
крым
новости крыма
бахчисарайский район
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fe5fd3352d4af90c1a4b40f5c0a01cbb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов планируется в течение трех часов.Ранее сообщалось, что три населенных пункта Южного берега Крыма остались без света.Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентябряВ Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1b/1156369106_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41b794b5f252ec1c8ff691a957598405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, бахчисарайский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии

Четыре населенных пункта Бахчисарайского района Крыма остались без света из-за аварии

17:09 22.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
ЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Часть Бахчисарайского района Крыма осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Внимание, аварийное отключение! Населенные пункты частично: Куйбышево, Новоульяновка , Танковое, Большое Садовое", – говорится в сообщении.
По данным предприятия, восстановить электроснабжение обесточенных населенных пунктов планируется в течение трех часов.
Ранее сообщалось, что три населенных пункта Южного берега Крыма остались без света.
Энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября
В Севастополе снова будут включать уличное освещение
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
 
КрымНовости КрымаБахчисарайский районОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:47ВС России поразили два логистических центра в Одессе и сухогруз в порту
18:41Когда закончится конфликт на Украине - неожиданный прогноз Трампа
18:29В Херсонской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ
18:17Сделка или уничтожение: Трамп сделал заявления об Иране
18:05Польша стянула войска к украинской границе
17:55Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
17:35"Чей Крым?": президент Литвы раскритиковал ООН из-за новой карты мира
17:24В Севастополе появятся территории компактного проживания
17:09Четыре села в Бахчисарайском районе остались без света из-за аварии
16:55Трубопрокатный завод в Днепропетровске остановил работу после удара ВС РФ
16:43Семь человек ранены после украинских атак на ЛНР
16:35Часть Южного берега Крыма обесточена
16:28В Джанкое неизвестный стрелял в собаку
16:20США планируют разместить в Гренландии свои военные базы
16:07Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма
15:51Забил бутылкой: житель Севастополя ответит за убийство знакомого в пьяной ссоре
15:38Только консультирование: как будут работать МФЦ Крыма 2 и 3 октября
15:25Украина должна перестать бить по связанным с США танкерам – Рубио
15:10Народный праздник крымских татар богатая дервиза
14:59Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке
Лента новостейМолния