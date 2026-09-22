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Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке

Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Чего ждать от встречи Трампа с Зеленским в Нью-Йорке

Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН не остановит конфликт на Украине и не РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T14:59

2026-09-22T14:59

2026-09-22T14:59

мнения

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владимир зеленский

генассамблея оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН не остановит конфликт на Украине и не повлияет на ход спецоперации РФ. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что созвонился с президентом США Дональдом Трампом и договорился с ним о встрече, которая "может многое изменить". Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что она состоится в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 20.15 по московскому времени 22 сентября. В этот день начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи, и в штаб-квартире организации до 28 сентября будут собираться около 130 лидеров стран для обсуждения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.По словам Манойло, Генеральная Ассамблея ООН – "это мероприятие крупное, с большим количеством" участников, но именно из-за своей чрезвычайной масштабности бесполезное с точки зрения принятия конструктивных решений."На больших сходках никогда ничего не решается. В лучшем случае появляются какие-то декларативные заявления со стороны разных лидеров... Большие сходки не для того. Это как показ мод: все приехали, показали себя, сделали какие-то заявления и разлетелись", – сказал Манойло.СМИ пытаются с разных сторон смотреть на подобного рода мероприятия в поисках сути, смысла или прагматизм, говоря, что все видимое публично – это мишура и фасад, а вопросы решаются в кулуарах. Однако не находят пользы и там, потому что ее нет – разговоры за ширмой тоже не работают, в особенности по таким серьезным вопросам, добавил он.По логике эксперта, нечего ждать и от встречи Зеленского и Трампа на полях упомянутого мероприятия, уверен он."Вот подрались бы они на этой личной встрече, тогда это было бы прямо событие, которое бы обсуждалось несколько недель. А так, я думаю, что тоже результатов ровным счетом никаких не будет", – заключил Манойло.Напомним, встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете весной 2025 года закончилась громким скандалом. Разговор велся на повышенных тонах, оба обменивались колкостями и обвинениями, в итоге президент США просто прогнал лидера киевского режима из Белого дома, не подписав соглашение по минеральным ресурсам, в частности по редкоземельным металлам, которое ранее анонсировал.Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа Зеленскому Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ" Лидеры ЕС стремятся украсть активы России до выборов в Европе– СВР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей манойло, политика, дональд трамп, владимир зеленский, генассамблея оон, переговоры