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Часть Южного берега Крыма обесточена
Часть Южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Часть Южного берега Крыма обесточена
Днем во вторник, 22 сентября, часть Южного берега Крыма осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T16:35
2026-09-22T16:35
2026-09-22T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Днем во вторник, 22 сентября, часть Южного берега Крыма осталась без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".По данным предприятия, восстановить подачу электроэнергии в указанные населенные пункты планируют в течение трех ближайших часов.Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма во вторник, 22 сентября, работает в условиях дефицита мощности. Ограничения потребления электроэнергии действуют на всей территории региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентябряВ Севастополе снова будут включать уличное освещениеСемь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Часть Южного берега Крыма обесточена
Три населенных пункта Южного берега Крыма остались без света 22 сентября