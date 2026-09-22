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Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов
С начала 2026 года на территории России от ударов ВСУ пострадали более 100 медицинских работников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T19:55
2026-09-22T19:55
родион мирошник
новости
происшествия
врач
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории России от ударов ВСУ пострадали более 100 медицинских работников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем канале в МАКС.Он добавил, что во вторник, 22 сентября, в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи. Один человек погиб и трое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделюВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населенияБолее 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, новости, происшествия, врач, атаки всу
Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов

Более 100 медиков пострадали в России от украинских ударов с начала года

19:55 22.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой помощи
Врачи бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории России от ударов ВСУ пострадали более 100 медицинских работников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем канале в МАКС.

"Нападение на медицинских сотрудников – тяжкое военное преступление, нарушающее нормы и принципы международного гуманитарного права. Ни медики, ни санитарный транспорт не могут рассматриваться как военная цель, что однако не является преградой для украинских нацистов. С начала года от украинских ударов пострадало более 100 медиков", – написал Мирошник.

Он добавил, что во вторник, 22 сентября, в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи. Один человек погиб и трое ранены.
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Родион МирошникНовостиПроисшествияВрачАтаки ВСУ
 
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