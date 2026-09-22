https://crimea.ria.ru/20260922/bolee-100-rossiyskikh-medikov-postradali-ot-ukrainskikh-udarov-1159605778.html

Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов

Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Более 100 российских медиков пострадали от украинских ударов

С начала 2026 года на территории России от ударов ВСУ пострадали более 100 медицинских работников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T19:55

2026-09-22T19:55

2026-09-22T19:55

родион мирошник

новости

происшествия

врач

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года на территории России от ударов ВСУ пострадали более 100 медицинских работников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем канале в МАКС.Он добавил, что во вторник, 22 сентября, в районе села Малая Белозерка Запорожской области украинские боевики атаковали автомобиль скорой помощи. Один человек погиб и трое ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделюВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населенияБолее 1,8 тысяч человек пострадали от атак ВСУ по России в августе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, новости, происшествия, врач, атаки всу