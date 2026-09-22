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Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма
Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма
Сергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили замминистра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T16:07
2026-09-22T16:07
2026-09-22T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сергея Балицкого, сына губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, назначили замминистра промышленности и торговли Крыма. Соответствующее распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка размещено на официальном сайте крымского правительства.Ранее депутат Симферопольского горсовета, участник СВО, руководитель федерального проекта Наставник "Z" по Республике Крым Сергей Балицкий рассказал, что в регионе очень высокий уровень патриотизма. Причиной этого он назвал то, что люди помнят период, когда территориально относились к Украине, и что тогда происходило.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, минпромторг рк, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым
Балицкий назначен замминистра промышленности и торговли Крыма
Замминистра промышленности и торговли Крыма назначен Сергей Балицкий
16:07 22.09.2026 (обновлено: 16:15 22.09.2026)