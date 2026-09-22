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Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
Ростех поставил в российские войска системы противовоздушной обороны "Зубр" для защиты от вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T09:09
2026-09-22T09:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ростех поставил в российские войска системы противовоздушной обороны "Зубр" для защиты от вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.По информации компании, "Зубры" способны работать в автономном режиме круглосуточно, обнаруживая и автоматически сопровождая БПЛА с созданием плотной огневой завесы.При этом использоваться они могут как самостоятельно, так и в составе единой эшелонированной ПВО, играя роль последнего рубежа прикрытия, в том числе для комплексов "Панцирь"."В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", – оценил способности системы индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.Также среди важнейших особенностей системы: быстрое развертывание и высокая ремонтопригодность в полевых условиях, "что обеспечивает постоянную боеготовность даже на удаленных и малообустроенных позициях", почеркнули в Ростехе, отмечая, что эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.В августе сообщалось, что Ростех поставил в российские войска новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-СМД", которые применяют по разным типам воздушных целей зенитные управляемые ракеты (ЗУР), гиперзвуковые ЗУР и ЗУР ближнего перехвата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛА Более 1000 новых образцов оружия и техники испытаны на СВО за год Путин рассказал об ударе "Орешником" по Украине
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оружие, ростех, пво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, опк, военно-промышленный комплекс (впк)
Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
Ростех поставил в российские войска системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ростех поставил в российские войска системы противовоздушной обороны "Зубр" для защиты от вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Наш холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны новейшие комплексы "Зубр". Они предназначены для прикрытия важных объектов на ближнем рубеже обороны и поражения малоразмерных низколетящих целей, включая барражирующие боеприпасы", – сказано в сообщении госкорпорации.
По информации компании, "Зубры" способны работать в автономном режиме круглосуточно, обнаруживая и автоматически сопровождая БПЛА с созданием плотной огневой завесы.
При этом использоваться они могут как самостоятельно, так и в составе единой эшелонированной ПВО, играя роль последнего рубежа прикрытия, в том числе для комплексов "Панцирь".
"В результате на последних рубежах обороны, где в дело вступает система, у беспилотников противника практически не остается шансов", – оценил способности системы индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
Также среди важнейших особенностей системы: быстрое развертывание и высокая ремонтопригодность в полевых условиях, "что обеспечивает постоянную боеготовность даже на удаленных и малообустроенных позициях", почеркнули в Ростехе, отмечая, что эффективность "Зубра" подтверждается опытом его боевого применения и постоянно растущим числом реальных уничтоженных целей.
В августе сообщалось, что Ростех поставил
в российские войска новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-СМД", которые применяют по разным типам воздушных целей зенитные управляемые ракеты (ЗУР), гиперзвуковые ЗУР и ЗУР ближнего перехвата.
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