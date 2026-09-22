https://crimea.ria.ru/20260922/abiturienty-v-krymu-vse-chasche-vybirayut-professii-v-turizme-1159599668.html

Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме

Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме - РИА Новости Крым, 22.09.2026

Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме

Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ... РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T17:55

2026-09-22T17:55

2026-09-22T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского, доцент Наталья Страчкова.По ее мнению, это свидетельствует о том, что студенты и родители начинают понимать востребованность и всесезонность профессии, а также реально оценивать шансы на реализацию в ней, которое объективно высоки в связи с развитием отрасли и строительством на полуострове больших курортных объектов. Старчкова также подчеркнула, что образование в сфере туризма и гостеприимства в Крыму получают не только местные студенты, но и ребята из разных регионов РФ, а также из-за рубежа, в том числе из Республики Бангладеш.Все больше молодых специалистов можно встретить в туристической отрасли полуострова. Молодежь привлекают не только высокие зарплаты в пик курортного сезона, но и возможность карьерного роста, заявляла ранее руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезонВ Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов РоссииСтуденты выбирают Крым: Ялта и Феодосия в ТОПе городов для путешествий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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