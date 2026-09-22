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Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме - РИА Новости Крым, 22.09.2026
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Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме
Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ... РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T17:55
2026-09-22T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского, доцент Наталья Страчкова.По ее мнению, это свидетельствует о том, что студенты и родители начинают понимать востребованность и всесезонность профессии, а также реально оценивать шансы на реализацию в ней, которое объективно высоки в связи с развитием отрасли и строительством на полуострове больших курортных объектов. Старчкова также подчеркнула, что образование в сфере туризма и гостеприимства в Крыму получают не только местные студенты, но и ребята из разных регионов РФ, а также из-за рубежа, в том числе из Республики Бангладеш.Все больше молодых специалистов можно встретить в туристической отрасли полуострова. Молодежь привлекают не только высокие зарплаты в пик курортного сезона, но и возможность карьерного роста, заявляла ранее руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут привлекать студентов к работе в туристический сезонВ Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов РоссииСтуденты выбирают Крым: Ялта и Феодосия в ТОПе городов для путешествий
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туризм, туризм в крыму, крым, новости крыма, профессия
Абитуриенты в Крыму все чаще выбирают профессии в туризме

Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма – эксперт

17:55 22.09.2026
 
© РИА Новости Крым / Перейти в фотобанкКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Все больше юных крымчан выбирают профессии в сфере туризма, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ имени Вернадского, доцент Наталья Страчкова.

"Направление подготовки туризма очень популярно. На 50 бюджетных мест первого курса было около 500 заявлений. Это только на туризм. Плюс еще гостиничное дело – тоже приблизительно такая же пропорция, то есть мы сделали хороший набор, включая коммерческий", – рассказала спикер.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что студенты и родители начинают понимать востребованность и всесезонность профессии, а также реально оценивать шансы на реализацию в ней, которое объективно высоки в связи с развитием отрасли и строительством на полуострове больших курортных объектов. Старчкова также подчеркнула, что образование в сфере туризма и гостеприимства в Крыму получают не только местные студенты, но и ребята из разных регионов РФ, а также из-за рубежа, в том числе из Республики Бангладеш.
Все больше молодых специалистов можно встретить в туристической отрасли полуострова. Молодежь привлекают не только высокие зарплаты в пик курортного сезона, но и возможность карьерного роста, заявляла ранее руководитель агентства по подбору персонала Анастасия Гонтарь.
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