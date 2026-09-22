https://crimea.ria.ru/20260922/285-let-so-dnya-rozhdeniya-akademika-petra-pallasa--infografika-1159569763.html

285 лет со дня рождения академика Петра Палласа – инфографика

285 лет со дня рождения академика Петра Палласа – инфографика - РИА Новости Крым, 22.09.2026

285 лет со дня рождения академика Петра Палласа – инфографика

22 сентября исполняется 285 лет со дня рождения русского и немецкого ученого, естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа (1741–1811). В 1793 году РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T07:46

2026-09-22T07:46

2026-09-22T07:46

инфографика

крым

природа

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 22 сентября исполняется 285 лет со дня рождения русского и немецкого ученого, естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа (1741–1811). В 1793 году он за свой счет и по собственному маршруту совершил путешествие по югу России и Крыму, а после представил Екатерине II "Краткое физическое и топографическое описание Таврической области", где подробно описал крымские горы, природные особенности полуострова, климат, а также минералы и соляные озера. Чтобы завершить свои научные труды, ученый попросил разрешения поселиться в Крыму и императрица пожаловала ему две деревни с участками земли в Ай-Тодорской и Судакской долинах, а также дом в Симферополе.В августе 1795 года Пьер-Симон переселился в Крым. В своем доме на берегу Салгира он собрал богатую коллекцию минералов, сотни образцов флоры и фауны полуострова.Неутомимый путешественник, он часто отправлялся пешком в удаленные уголки предгорья Главной гряды Крымских гор, керченского холмогорья и равнинного Крыма, обследовал почти все Южное побережье.Геолог, зоолог, ботаник, лингвист и историк, Паллас при этом не перегрузил свое описание излишними учеными выкладками, предоставив читателю видеть Крым таким, каким видел его сам.Ко дню рождения ученого – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, крым, природа, история