Рейтинг@Mail.ru
11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 22.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260922/11-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-sevastopolem-1159582841.html
11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 22.09.2026
11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
11 вражеских беспилотников уничтожены в небе над Севастополем за сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2026
2026-09-22T10:39
2026-09-22T10:39
севастополь
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости севастополя
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_98e6887240a6f72ef707ddc39789da94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 11 вражеских беспилотников уничтожены в небе над Севастополем за сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате вражеской атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛАНад Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_89ca74e19bdcbdb98228442327b4c4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма
11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем

Над Севастополем сбили 11 беспилотников ВСУ за сутки

10:39 22.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 11 вражеских беспилотников уничтожены в небе над Севастополем за сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"За минувшие сутки наши военные и мобильные огневые группы нейтрализовали 11 БПЛА", – написал он в своем канале в МАКС.

По его данным, люди в результате вражеской атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.
За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщали ранее в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами России
Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
 
СевастопольАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СевастополяКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58На Южном берегу Крыма громко – военные проводят учебные стрельбы
10:49Отлученные от Белого дома: в США на фоне бойкота СМИ запустили "Трамп ТВ"
10:3911 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем
10:24Сильные ливни накроют Симферополь через несколько часов
10:15Мощные удары по Украине: в ночь на 22 сентября разбиты заводы и военные предприятия
10:06Девушка сорвалась со скалы на Генеральских пляжах в Крыму
09:57ВСУ атаковали Самарскую область - один человек погиб и четверо пострадали
09:42Неизвестный с винтовкой напал на среднюю школу в Турции – один ученик погиб
09:27Отца и сына задержали в Севастополе за незаконное хранение боеприпасов
09:09Армия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
08:58Новости Крыма и Севастополя: главное к утру 22 сентября
08:50Следил за флотом: в Севастополе задержан агент украинской разведки
08:42ВСУ в Доброполье полностью окружены - идет наступление на Александровку
08:35Дефицит мощности в Крыму сохраняется – что со светом 22 сентября
08:27ВС РФ ударили по предприятиям в Киеве и трех областях Украины
08:19Около 300 беспилотников ВСУ уничтожено над регионами России за ночь
08:03Подлил масла в огонь: к чему приведут США и Европу антироссийские санкции Трампа
07:46285 лет со дня рождения академика Петра Палласа – инфографика
07:29Мировой дефицит кукурузы достиг максимума за 33 года
07:04Озеленение в городах Крыма – как организован процесс
Лента новостейМолния