https://crimea.ria.ru/20260922/11-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-sevastopolem-1159582841.html

11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем

11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем - РИА Новости Крым, 22.09.2026

11 беспилотников ВСУ уничтожены над Севастополем

11 вражеских беспилотников уничтожены в небе над Севастополем за сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.09.2026

2026-09-22T10:39

2026-09-22T10:39

2026-09-22T10:39

севастополь

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. 11 вражеских беспилотников уничтожены в небе над Севастополем за сутки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, люди в результате вражеской атаки не пострадали, городская инфраструктура не повреждена.За минувшую ночь над Крымом и еще четырнадцатью регионами России дежурные силы российских ПВО уничтожили 297 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщали ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:45 украинских беспилотников ликвидировали за день над регионами РоссииСевастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛАНад Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны

севастополь

крым

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, новости крыма