https://crimea.ria.ru/20260921/zhitelya-yalty-osudili-na-22-goda-za-podgotovku-terakta-1159573834.html

Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта

Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта

Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T18:37

2026-09-21T18:37

2026-09-21T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.Как выяснилось, в феврале – начале марта 2024 года подсудимый, проживая в Ялте, посредством переписки и переговоров в интернет-приложении установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины.Подсудимый получил от сотрудника СБУ задание приобрести взрывчатые вещества и другие компоненты, после чего изготовить из них СВУ, которое нужно было поместить в тайник на территории Республики Крым для последующего его использования иностранной разведкой. Инструкции прилагались.Далее фигурант дела приобрел взрывное устройство, а также компоненты для самодельной бомбы, перенес их в свою квартиру, где, ожидая указаний представителя СБУ, хранил их до задержания сотрудниками правоохранительных органов.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260916/prokuror-zaprosil-22-goda-figurantu-dela-o-pokushenii-na-sergeya-aksenova-1159432093.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, происшествия, сву, суд, южный окружной военный суд, приговор