https://crimea.ria.ru/20260921/zhitelya-yalty-osudili-na-22-goda-za-podgotovku-terakta-1159573834.html
Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта
Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта
Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T18:37
2026-09-21T18:37
2026-09-21T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.Как выяснилось, в феврале – начале марта 2024 года подсудимый, проживая в Ялте, посредством переписки и переговоров в интернет-приложении установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины.Подсудимый получил от сотрудника СБУ задание приобрести взрывчатые вещества и другие компоненты, после чего изготовить из них СВУ, которое нужно было поместить в тайник на территории Республики Крым для последующего его использования иностранной разведкой. Инструкции прилагались.Далее фигурант дела приобрел взрывное устройство, а также компоненты для самодельной бомбы, перенес их в свою квартиру, где, ожидая указаний представителя СБУ, хранил их до задержания сотрудниками правоохранительных органов.Приговор в законную силу пока не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ялта, происшествия, сву, суд, южный окружной военный суд, приговор
Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта
Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта
18:37 21.09.2026 (обновлено: 18:43 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.
Как выяснилось, в феврале – начале марта 2024 года подсудимый, проживая в Ялте, посредством переписки и переговоров в интернет-приложении установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины.
"Он подтвердил готовность выполнять активные действия на территории России, направленные против безопасности Российской Федерации, и согласился оказывать иную помощь иностранному государству и ее представителям в лице сотрудников СБУ", – говорится в сообщении.
Подсудимый получил от сотрудника СБУ задание приобрести взрывчатые вещества и другие компоненты, после чего изготовить из них СВУ, которое нужно было поместить в тайник на территории Республики Крым для последующего его использования иностранной разведкой. Инструкции прилагались.
Далее фигурант дела приобрел взрывное устройство, а также компоненты для самодельной бомбы, перенес их в свою квартиру, где, ожидая указаний представителя СБУ, хранил их до задержания сотрудниками правоохранительных органов.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и штрафом в размере 250 тысяч рублей", – отметили в суде.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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