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За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек

За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026

За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек

За минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T16:52

2026-09-21T16:52

2026-09-21T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Неделей ранее в регионах были зарегистрированы 4171 случаев заболевания.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2640 человек. На прошлой неделе этот показатель составлял 1647 случаев.Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, показатель уровня эпидемического порога ниже на 35,8%.Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в РоссииБезопасны ли российские вакцины от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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