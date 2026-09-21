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За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек
За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026
За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек
За минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T16:52
2026-09-21T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Неделей ранее в регионах были зарегистрированы 4171 случаев заболевания.В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2640 человек. На прошлой неделе этот показатель составлял 1647 случаев.Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, показатель уровня эпидемического порога ниже на 35,8%.Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ в РоссииБезопасны ли российские вакцины от гриппаНазвана самая смертоносная инфекция в мире
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, роспотребнадзор, орви, здравоохранение в крыму и севастополе
За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек
Более девяти тысяч человек в Крыму и Севастополе заболели ОРВИ за прошедшую неделю
16:52 21.09.2026 (обновлено: 17:13 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму и Севастополе острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9288 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Неделей ранее в регионах были зарегистрированы 4171 случаев заболевания.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 6648 человек, показатель на 10 тысяч/населения 34,8. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 22,9%", – говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2640 человек. На прошлой неделе этот показатель составлял 1647 случаев.
Вместе с тем, по данным Роспотребнадзора, показатель уровня эпидемического порога ниже на 35,8%.
Рост заболеваемости обусловлен циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в рамках стартовавшей ежегодной вакцинации от гриппа прививку сделали
уже более 28 тысяч человек. Всего же планируется вакцинировать более 335 тысяч севастопольцев.
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