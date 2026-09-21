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ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах
ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 миллиона депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 миллиона депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, доход составил 256 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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