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ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах
ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 миллиона депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:59
2026-09-21T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 миллиона депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, доход составил 256 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бизнес, втб, банк, депозит, новости

ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах

14:59 21.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ за семь месяцев 2026 года провели 8,2 миллиона депозитных сделок — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, доход составил 256 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Устойчивый спрос бизнеса на размещение свободных средств подтверждает и динамика портфеля срочных средств в этом сегменте: он увеличился на 5% по сравнению с показателем годом ранее и достиг 3,8 триллиона рублей.
"Депозиты остаются для бизнеса удобным инструментом получения дохода. Для все большего числа компаний работа со свободной ликвидностью становится частью регулярного финансового менеджмента", — отметила старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова.
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