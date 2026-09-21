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ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных
ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных
Подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ уничтожили живую силу и технику противника в районе Малокатериновки... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T22:52
2026-09-21T22:52
2026-09-21T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ уничтожили живую силу и технику противника в районе Малокатериновки Запорожской области. Кадры работы военных российской армии публикует в понедельник Минобороны РФ.Ключевую роль в оперативности подразделений играет воздушная разведка, подчеркивают в МО. Так, оператор разведывательного дрона обнаружил пикап с живой силой ВСУ: противник пытался укрыться в кустарнике, рассчитывая остаться незамеченным.Также в Минобороны подчеркивают эффективную работу расчетов беспилотников "Молния", которые нанесли удар по группе противника, пытавшейся укрыться от артиллерийского огня в одном из домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным моремВоенные России уничтожили разведку ВСУ на правобережье ДнепраНе на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
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ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военных
Минобороны: новороссийские десантники разбили ВСУ на Запорожском фронте
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Новороссийского соединения ВДВ уничтожили живую силу и технику противника в районе Малокатериновки Запорожской области. Кадры работы военных российской армии публикует в понедельник Минобороны РФ.
"Гвардейцы-десантники уничтожают живую силу и технику противника, а также ликвидируют пункты запуска беспилотных летательных аппаратов, надежно контролируя обстановку и не давая противнику возможности вести воздушную разведку или наносить удары дронами и артиллерией", – говорится в сообщении.
Ключевую роль в оперативности подразделений играет воздушная разведка, подчеркивают в МО. Так, оператор разведывательного дрона обнаружил пикап с живой силой ВСУ: противник пытался укрыться в кустарнике, рассчитывая остаться незамеченным.
"По цели был нанесен удар FPV-дроном – машина была обездвижена. Завершающим этапом стал точный выстрел артиллерийского орудия М46: автомобиль был уничтожен вместе с находившимся в нем личным составом", – рассказали в российском оборонном ведомстве.
Также в Минобороны подчеркивают эффективную работу расчетов беспилотников "Молния", которые нанесли удар по группе противника, пытавшейся укрыться от артиллерийского огня в одном из домов.
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