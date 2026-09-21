https://crimea.ria.ru/20260921/vsu-atakovali-mashinu-s-chlenom-izbirkoma-v-bryanskoy-oblasti-1159562637.html

ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026

ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

Уголовное дело о теракте завели после ранения члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщается на канале... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T13:56

2026-09-21T13:56

2026-09-21T13:56

атаки всу

брянская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

выборы-2026

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели после ранения члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщается на канале Следственного комитета России в МАКС."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 20 сентября в Брянской области (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении."Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – подчеркнула официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобусПогибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), выборы-2026, происшествия, новости