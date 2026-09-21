Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260921/vsu-atakovali-mashinu-s-chlenom-izbirkoma-v-bryanskoy-oblasti-1159562637.html
ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
Уголовное дело о теракте завели после ранения члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщается на канале... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T13:56
2026-09-21T13:56
атаки всу
брянская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
выборы-2026
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158620822_0:72:1260:781_1920x0_80_0_0_0ea6b032fa116c755286d86a263949de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели после ранения члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщается на канале Следственного комитета России в МАКС."Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 20 сентября в Брянской области (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении."Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – подчеркнула официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко.15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобусПогибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158620822_140:0:1260:840_1920x0_80_0_0_64d3cfb04fd2cd8ece60dc6e12a79d5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, брянская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), выборы-2026, происшествия, новости
ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области

Дело о теракте завели после ранения члена избирательной комиссии в Брянской области

13:56 21.09.2026
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело о теракте завели после ранения члена участковой избирательной комиссии в Брянской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщается на канале Следственного комитета России в МАКС.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями 20 сентября в Брянской области (ст. 205 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, украинские боевики нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по автомобилю, двигавшемуся в Стародубском районе. Ранения получили пассажир транспортного средства - член участковой избирательной комиссии № 882 и водитель.
"Следователями и криминалистами СК России проводится комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", – подчеркнула официальный представитель Следкома РФ Светлана Петренко.
15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области при атаке ВСУ погибла председатель участковой избирательной комиссии № 394. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
Погибшая в Запорожской области глава Избиркома посмертно награждена Орденом Мужества
74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов
 
Атаки ВСУБрянская областьСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Выборы-2026ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
15:01Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны
14:59ВТБ: субъекты МСБ заработали более 250 млрд рублей на депозитах
14:51В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления
14:43Обработано 100% протоколов: кто победил на выборах в Севастополе
14:34Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга
14:04Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
13:56ВСУ атаковали машину с членом избиркома в Брянской области
13:47Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине
13:33"Адские санкции" США против России: в Кремле сделали заявление
13:16Кто победил на выборах губернаторов в восьми регионах РФ
13:05Армия России сжимает кольцо окружения ВСУ в Харьковской области
12:48ВС России освободили два села в Харьковской области
12:40Эксперты медиагруппы "Россия сегодня" провели мастер-классы на форуме "Истоки" в Севастополе
12:04Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
11:55На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей
11:41Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
11:16"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
11:12На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
11:01В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
Лента новостейМолния