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ВС России освободили два села в Харьковской области

ВС России освободили два села в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026

ВС России освободили два села в Харьковской области

Армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T12:48

2026-09-21T12:48

2026-09-21T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.Новоалександровка – поселок в Волчанской городской общине Чугуевского района Харьковской области. Польная – село в Волчанском районе Харьковщины.Ранее российские войска освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике, Зеленую Диброву в Запорожской области и Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за суткиЕще два населенных пункта освобождены в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях

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харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область