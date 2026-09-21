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ВС России освободили два села в Харьковской области
ВС России освободили два села в Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВС России освободили два села в Харьковской области
Армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T12:48
2026-09-21T12:48
2026-09-21T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.Новоалександровка – поселок в Волчанской городской общине Чугуевского района Харьковской области. Польная – село в Волчанском районе Харьковщины.Ранее российские войска освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике, Зеленую Диброву в Запорожской области и Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: в Минобороны раскрыли потери ВСУ за суткиЕще два населенных пункта освобождены в ДНРВС РФ освободили еще два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, новости сво, министерство обороны рф, харьковская область
ВС России освободили два села в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль два села в Харьковской области - Минобороны