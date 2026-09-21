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ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине - РИА Новости Крым, 21.09.2026
ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
Вооруженные силы России в течение ночи поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T08:21
2026-09-21T08:21
2026-09-21T08:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение ночи поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, в поселке Счастливое Киевской области поражен логистический центр "BDU Logistic", в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. Кроме того, в поселке Боярка на Киевщине уничтожена газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Также в порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.Накануне днем ВС России нанесли удары по судну с военным грузом в порту Одессы и складу боеприпасов в Одесской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, украина, одесса, черное море, киевская область, новости
ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам с военной продукцией и портам на Украине
08:21 21.09.2026 (обновлено: 08:28 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение ночи поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В частности, в поселке Счастливое Киевской области поражен логистический центр "BDU Logistic", в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения.
Кроме того, в поселке Боярка на Киевщине уничтожена газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
Также в порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.
Накануне днем ВС России нанесли удары
по судну с военным грузом в порту Одессы и складу боеприпасов в Одесской области.
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