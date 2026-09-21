https://crimea.ria.ru/20260921/vs-rf-udarili-po-logisticheskomu-tsentru-i-portu-na-ukraine-1159553126.html

ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине

ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине - РИА Новости Крым, 21.09.2026

ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине

Вооруженные силы России в течение ночи поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T08:21

2026-09-21T08:21

2026-09-21T08:28

удары по украине

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение ночи поразили склады с военной продукцией и газораспределительную станцию в Киевской области, а также два судна с грузом для ВСУ и портовую инфраструктуру на юге Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, в поселке Счастливое Киевской области поражен логистический центр "BDU Logistic", в складских помещениях которого организовано хранение и распределение продукции военного назначения. Кроме того, в поселке Боярка на Киевщине уничтожена газораспределительная станция, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Также в порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, на переходе морем поражено судно, доставлявшее в порт Одесса грузы для обеспечения ВСУ.Накануне днем ВС России нанесли удары по судну с военным грузом в порту Одессы и складу боеприпасов в Одесской области. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

одесса

черное море

киевская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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