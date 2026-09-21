https://crimea.ria.ru/20260921/vremya-svadeb-skolko-par-pozhenilis-v-krymu-za-nedelyu-1159527866.html

Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю

Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю

В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T09:17

2026-09-21T09:17

2026-09-21T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС."Больше всего заявлений принято в отделе ЗАГС города Симферополя, а также в Симферопольском районе, в Керченском, Ялтинском и в Евпаторийском городских отделах ЗАГС", - гласит статистика минюста.В среднем желающим связать себя брачными узами женихам 32-34 года, а невестам – 27-30 лет. Для большинства пар, примерно 66%, это будет первый брак.При этом средний возраст для молодоженов, которые уже сыграли свадьбу на минувшей неделе, – 26 лет невестам и 32 лет женихам.Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минюст крыма, свадьба, семья, общество, новости крыма