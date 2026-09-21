https://crimea.ria.ru/20260921/vremya-svadeb-skolko-par-pozhenilis-v-krymu-za-nedelyu-1159527866.html
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:17
2026-09-21T09:17
2026-09-21T09:17
крым
минюст крыма
свадьба
семья
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b734d206d9b740e608dabc65bdd2111b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС."Больше всего заявлений принято в отделе ЗАГС города Симферополя, а также в Симферопольском районе, в Керченском, Ялтинском и в Евпаторийском городских отделах ЗАГС", - гласит статистика минюста.В среднем желающим связать себя брачными узами женихам 32-34 года, а невестам – 27-30 лет. Для большинства пар, примерно 66%, это будет первый брак.При этом средний возраст для молодоженов, которые уже сыграли свадьбу на минувшей неделе, – 26 лет невестам и 32 лет женихам.Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb075e87ea3228c2eef512a31a607c02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минюст крыма, свадьба, семья, общество, новости крыма
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
Больше всего заявлений от женихов и невест за минувшую неделю подали в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС.
"Больше всего заявлений принято в отделе ЗАГС города Симферополя, а также в Симферопольском районе, в Керченском, Ялтинском и в Евпаторийском городских отделах ЗАГС", - гласит статистика минюста.
В среднем желающим связать себя брачными узами женихам 32-34 года, а невестам – 27-30 лет. Для большинства пар, примерно 66%, это будет первый брак.
При этом средний возраст для молодоженов, которые уже сыграли свадьбу на минувшей неделе, – 26 лет невестам и 32 лет женихам.
"Одной из самых молодых пар минувшей недели были 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка, а одной из самых возрастных 69-летний мужчина и 74-летняя женщина", - добавили в департаменте ЗАГС.
Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.