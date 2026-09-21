Рейтинг@Mail.ru
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260921/vremya-svadeb-skolko-par-pozhenilis-v-krymu-za-nedelyu-1159527866.html
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:17
2026-09-21T09:17
крым
минюст крыма
свадьба
семья
общество
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b734d206d9b740e608dabc65bdd2111b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС."Больше всего заявлений принято в отделе ЗАГС города Симферополя, а также в Симферопольском районе, в Керченском, Ялтинском и в Евпаторийском городских отделах ЗАГС", - гласит статистика минюста.В среднем желающим связать себя брачными узами женихам 32-34 года, а невестам – 27-30 лет. Для большинства пар, примерно 66%, это будет первый брак.При этом средний возраст для молодоженов, которые уже сыграли свадьбу на минувшей неделе, – 26 лет невестам и 32 лет женихам.Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb075e87ea3228c2eef512a31a607c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, минюст крыма, свадьба, семья, общество, новости крыма
Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю

Больше всего заявлений от женихов и невест за минувшую неделю подали в Симферополе

09:17 21.09.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака. Архивное фото
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Республике Крым за прошедшую неделю поженились 342 пары, сообщает министерство юстиции со ссылкой на департамент ЗАГС.
"Больше всего заявлений принято в отделе ЗАГС города Симферополя, а также в Симферопольском районе, в Керченском, Ялтинском и в Евпаторийском городских отделах ЗАГС", - гласит статистика минюста.
В среднем желающим связать себя брачными узами женихам 32-34 года, а невестам – 27-30 лет. Для большинства пар, примерно 66%, это будет первый брак.
При этом средний возраст для молодоженов, которые уже сыграли свадьбу на минувшей неделе, – 26 лет невестам и 32 лет женихам.
"Одной из самых молодых пар минувшей недели были 21-летний молодой человек и 17-летняя девушка, а одной из самых возрастных 69-летний мужчина и 74-летняя женщина", - добавили в департаменте ЗАГС.
Минобороны России. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымМинюст КрымаСвадьбасемьяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:43Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
09:32Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
09:22Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
09:17Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
09:02Рождество Богородицы: что изображено на иконе
08:52Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
08:42В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику
08:36Где в Крыму не будет воды в понедельник
08:21ВС РФ ударили по логистическим центрам и портам на Украине
08:15Дефицит мощности сохраняется: что со светом в Крыму
08:10Крымский мост сейчас - обстановка утром в понедельник
07:56Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
07:43Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
07:32Это катастрофа: партия Мерца провалила выборы в парламент Мекленбурга
07:12День воинской славы России – инфографика РИА Новости Крым
06:48Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людей
06:35На Западе это невозможно: общественник из Европы о развитии Крыма
06:19ЕР лидирует на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов
06:08Новости Крыма – что произошло в ночь на 21 сентября
00:01Погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния