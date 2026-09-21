https://crimea.ria.ru/20260921/vertolet-sanaviatsii-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-krasnoyarskom-krae-1159554822.html

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Росавиации, вертолет перевозил больного ребенка, авария... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T10:26

2026-09-21T10:26

2026-09-21T10:26

крушение вертолета

красноярский край

авиакатастрофа

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Росавиации, вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.На борту находилось три члена экипажа и медик, уточнили в пресс-службе. Бортмеханика, врача и больного ребенка, за которым изначально отправился санитарный рейс, успели доставить в Подкаменную Тунгуску и передать медикам до инцидента."Остальные члены экипажа совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 остались в поселке Суломай. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", – констатировали в Росавиации.По данному факту начато расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известноЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекАн-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту

красноярский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение вертолета, красноярский край, авиакатастрофа, происшествия, новости