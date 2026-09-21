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Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Росавиации, вертолет перевозил больного ребенка, авария... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:26
2026-09-21T10:26
крушение вертолета
красноярский край
авиакатастрофа
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Росавиации, вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.На борту находилось три члена экипажа и медик, уточнили в пресс-службе. Бортмеханика, врача и больного ребенка, за которым изначально отправился санитарный рейс, успели доставить в Подкаменную Тунгуску и передать медикам до инцидента."Остальные члены экипажа совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 остались в поселке Суломай. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", – констатировали в Росавиации.По данному факту начато расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области – что известноЖесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человекАн-2 аварийно приземлился с 10 парашютистами и двумя детьми на борту
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение вертолета, красноярский край, авиакатастрофа, происшествия, новости
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Санитарный вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае – Росавиация

10:26 21.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Санитарный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщает пресс-служба Росавиации, вертолет перевозил больного ребенка, авария произошла уже после его передачи медикам.
"Вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявший санитарный рейс из Байкита, совершил жесткую посадку в 1,8 км от поселка Суломай Красноярского края. Событие произошло в воскресенье, 20 сентября, поздно вечером по местному времени", – сказано в сообщении.
На борту находилось три члена экипажа и медик, уточнили в пресс-службе. Бортмеханика, врача и больного ребенка, за которым изначально отправился санитарный рейс, успели доставить в Подкаменную Тунгуску и передать медикам до инцидента.
"Остальные члены экипажа совершившего жесткую посадку вертолета Ми-8 остались в поселке Суломай. Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию", – констатировали в Росавиации.
По данному факту начато расследование.
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Крушение вертолетаКрасноярский крайАвиакатастрофаПроисшествияНовости
 
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