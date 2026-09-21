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Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти

Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти

Громкие звуки будут слышны вдоль севастопольского побережья до 17 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T15:20

2026-09-21T15:20

2026-09-21T15:20

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки будут слышны вдоль севастопольского побережья до 17 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, обстановка в городе спокойная. Он призвал жителей и гостей региона не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Учебные стрельбы в понедельник также проходят в районе ялтинского поселка Понизовка. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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