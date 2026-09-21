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Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти
Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти
Громкие звуки будут слышны вдоль севастопольского побережья до 17 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:20
2026-09-21T15:20
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новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки будут слышны вдоль севастопольского побережья до 17 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, обстановка в городе спокойная. Он призвал жителей и гостей региона не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации. Учебные стрельбы в понедельник также проходят в районе ялтинского поселка Понизовка. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения
Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти

В Севастополе 21 сентября до 17 часов флот проводит громкие учения со стрельбой

15:20 21.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Громкие звуки будут слышны вдоль севастопольского побережья до 17 часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – проинформировал Развожаев.
По словам губернатора, обстановка в городе спокойная. Он призвал жителей и гостей региона не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.
Учебные стрельбы в понедельник также проходят в районе ялтинского поселка Понизовка. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
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