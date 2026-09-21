https://crimea.ria.ru/20260921/v-simferopole-provedut-besplatnye-ekskursii-po-gorodu-kak-popast-1159561025.html

В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть

В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть

Две бесплатные экскурсии проведут в Симферополе в субботу, 26 сентября, ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает администрация крымской столицы в своем... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T17:48

2026-09-21T17:48

2026-09-21T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Две бесплатные экскурсии проведут в Симферополе в субботу, 26 сентября, ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает администрация крымской столицы в своем канале в МАКС.Экскурсия "Неаполь скифский" начнется в 10:00. Группе расскажут об истории царских скифов, о Симферополе II века до н.э. – III века н.э. Сбор состоится в 09:50 по адресу: ул. Археологическая, 1. Продолжительность экскурсии составит 1,5 часа. Зарегистрироваться можно здесь.Экскурсия "Это наша с тобой история!" начнется в 12:30. Участникам обещают осеннюю прогулку по городу, посвященную событиям новейшей истории Крыма и Новороссии. Сбор в 12:20 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Декабристов, у памятника Богдану Хмельницкому. Продолжительность экскурсии составит 2 часа. Регистрация доступна здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы Симферополя хранят память о Крымской войнеГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииПатриотические экскурсии для школьников: сколько участников?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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