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В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть
В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть
Две бесплатные экскурсии проведут в Симферополе в субботу, 26 сентября, ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает администрация крымской столицы в своем... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T17:48
2026-09-21T17:48
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симферополь
экскурсии
туризм в крыму
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Две бесплатные экскурсии проведут в Симферополе в субботу, 26 сентября, ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает администрация крымской столицы в своем канале в МАКС.Экскурсия "Неаполь скифский" начнется в 10:00. Группе расскажут об истории царских скифов, о Симферополе II века до н.э. – III века н.э. Сбор состоится в 09:50 по адресу: ул. Археологическая, 1. Продолжительность экскурсии составит 1,5 часа. Зарегистрироваться можно здесь.Экскурсия "Это наша с тобой история!" начнется в 12:30. Участникам обещают осеннюю прогулку по городу, посвященную событиям новейшей истории Крыма и Новороссии. Сбор в 12:20 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Декабристов, у памятника Богдану Хмельницкому. Продолжительность экскурсии составит 2 часа. Регистрация доступна здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы Симферополя хранят память о Крымской войнеГид из Севастополя стала одной из лучших в РоссииПатриотические экскурсии для школьников: сколько участников?
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крым, новости крыма, симферополь, экскурсии, туризм в крыму, администрация симферополя
В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть

В Симферополе ко Всемирному дню туризма проведут бесплатные экскурсии по городу

17:48 21.09.2026
 
© Фото: Парки столицыЛетний Симферополь
Летний Симферополь
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Две бесплатные экскурсии проведут в Симферополе в субботу, 26 сентября, ко Всемирному дню туризма. Об этом сообщает администрация крымской столицы в своем канале в МАКС.
"26 сентября отдел по туризму администрации Симферополя приглашает жителей и гостей города на две увлекательные пешеходные экскурсии в рамках проекта "Бесплатные инфотуры и экскурсии выходного дня", – говорится в сообщении.
Экскурсия "Неаполь скифский" начнется в 10:00. Группе расскажут об истории царских скифов, о Симферополе II века до н.э. – III века н.э. Сбор состоится в 09:50 по адресу: ул. Археологическая, 1. Продолжительность экскурсии составит 1,5 часа. Зарегистрироваться можно здесь.
Экскурсия "Это наша с тобой история!" начнется в 12:30. Участникам обещают осеннюю прогулку по городу, посвященную событиям новейшей истории Крыма и Новороссии. Сбор в 12:20 на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Декабристов, у памятника Богдану Хмельницкому. Продолжительность экскурсии составит 2 часа. Регистрация доступна здесь.
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