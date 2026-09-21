В Севастополе снова громко
В Севастополе военные проводят учения до 21:00 часа
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал губернатор.
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
Днем в понедельник губернатор также предупреждал о военных учениях.
Учебные стрельбы в понедельник также проходили в районе ялтинского поселка Понизовка.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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