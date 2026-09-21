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В Севастополе снова громко

В Севастополе снова громко - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Севастополе снова громко

Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T19:19

2026-09-21T19:19

2026-09-21T19:19

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.Днем в понедельник губернатор также предупреждал о военных учениях.Учебные стрельбы в понедельник также проходили в районе ялтинского поселка Понизовка.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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