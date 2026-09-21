Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова громко - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260921/v-sevastopole-snova-gromko-1159574798.html
В Севастополе снова громко
В Севастополе снова громко - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Севастополе снова громко
Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T19:19
2026-09-21T19:19
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.Он подчеркнул, что в городе все спокойно.Днем в понедельник губернатор также предупреждал о военных учениях.Учебные стрельбы в понедельник также проходили в районе ялтинского поселка Понизовка.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе снова громко

В Севастополе военные проводят учения до 21:00 часа

19:19 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Вдоль побережья Севастополя до позднего вечера флот проводит учения с применением различных видов оружия и техники, предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники", – написал губернатор.
Он подчеркнул, что в городе все спокойно.
Днем в понедельник губернатор также предупреждал о военных учениях.
Учебные стрельбы в понедельник также проходили в районе ялтинского поселка Понизовка.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:5550 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
19:37Один из районов центрального Крыма частично останется без света 23 сентября
19:19В Севастополе снова громко
19:04Под Самарой у автобуса взорвалось колесо и он влетел в ограждение – пострадали 16 человек
18:48Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
18:37Жителя Ялты осудили на 22 года за подготовку теракта
18:23Из-за ЧП в Ростовской области изменились маршруты поездов
18:07В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризиса
17:59Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов
17:48В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по городу: как попасть
17:28Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
17:08Что повлияло на итоги выборов в Крыму
16:52За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человек
16:37На газификацию льготников в 56 регионах выделят 1,2 млрд рублей
16:22В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе
16:10Как Крым готов к отопительному сезону
15:52Помощник машиниста тепловоза из Крыма посмертно награжден орденом Мужества
15:37В России проработают риск-сценарии на топливном рынке
15:27В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков
15:20Вдоль всего побережья Севастополя громко – что говорят власти
Лента новостейМолния