https://crimea.ria.ru/20260921/v-sevastopole-proizoshli-14-pozharov---spaseny-12-chelovek-1159554438.html

В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек

В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек

В Севастополе за минувшую неделю ликвидировали 14 пожаров, на которых спасены 12 человек. Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T10:15

2026-09-21T10:15

2026-09-21T10:15

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мчс севастополя

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0f/1159384781_0:230:1440:1040_1920x0_80_0_0_ae3cc3c49b285e73138fce2cace1c831.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшую неделю ликвидировали 14 пожаров, на которых спасены 12 человек. Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС России.По данным спасателей, пять раз за минувшую неделю они реагировали на сообщения о ДТП. В результате аварий пострадали два человека. В горно-лесной местности произошло одно происшествие - спасен один человек.В акватории Черного моря на территории Севастополя обошлось без происшествий."Силы МЧС России по Севастополю обнаружили 23 взрывоопасных предмета, среди которых - находки времен Великой Отечественной войны и современный боеприпас. Предприняты меры по обезвреживанию", – добавили в севастопольском главке МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в Севастополе на пожаре в четырехэтажке спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре в Кировском районе КрымаКто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧСКрымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, пожар