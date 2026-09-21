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В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
В Севастополе за минувшую неделю ликвидировали 14 пожаров, на которых спасены 12 человек. Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС России. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:15
2026-09-21T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшую неделю ликвидировали 14 пожаров, на которых спасены 12 человек. Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС России.По данным спасателей, пять раз за минувшую неделю они реагировали на сообщения о ДТП. В результате аварий пострадали два человека. В горно-лесной местности произошло одно происшествие - спасен один человек.В акватории Черного моря на территории Севастополя обошлось без происшествий."Силы МЧС России по Севастополю обнаружили 23 взрывоопасных предмета, среди которых - находки времен Великой Отечественной войны и современный боеприпас. Предприняты меры по обезвреживанию", – добавили в севастопольском главке МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в Севастополе на пожаре в четырехэтажке спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при пожаре в Кировском районе КрымаКто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧСКрымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга России
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В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
В Севастополе за неделю на пожарах спасены 12 человек - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшую неделю ликвидировали 14 пожаров, на которых спасены 12 человек. Об этом сообщили в севастопольском управлении МЧС России.
"На прошедшей неделе подразделения главка МЧС России по Севастополю совершили 142 боевых выезда. На территории региона в этот период ликвидировано 14 пожаров, в том числе один в жилье, 13 – на открытой местности. Спасено 12 граждан, от дыма и огня никто не пострадал", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, пять раз за минувшую неделю они реагировали на сообщения о ДТП. В результате аварий пострадали два человека. В горно-лесной местности произошло одно происшествие - спасен один человек.
В акватории Черного моря на территории Севастополя обошлось без происшествий.
"Силы МЧС России по Севастополю обнаружили 23 взрывоопасных предмета, среди которых - находки времен Великой Отечественной войны и современный боеприпас. Предприняты меры по обезвреживанию", – добавили в севастопольском главке МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на пожаре в четырехэтажке спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали
из дома в целях безопасности.
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