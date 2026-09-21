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В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей
В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей
В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T21:52
2026-09-21T21:52
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новости севастополя
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке. К паводкам подготовят крупнейшие водные артерии города — реки Черная, Бельбек и Кача, и малые участки. Кроме того, "Севводоресурсы" ведут мониторинг состояния 44 гидротехнических сооружений.В Крыму ранее проведена работа по расчистке русел рек в рамках всероссийской акции "Вода России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираПревышение норм химического загрязнения в реках Крыма – в чем причинаМы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков
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крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, реки крыма
В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей

Специалисты "Севводоресурсов" расчищают реки перед сезоном дождей – Развожаев

21:52 21.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Специалисты "Севводоресурсов" расчищают реки перед сезоном дождей. Бригады расчищают речные русла от заторов и устраняют завалы, чтобы защитить прибрежные территории и жилые дома от подтоплений в сезон дождей", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.

© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Расчистка русел рек в Севастополе
По его словам, сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке. К паводкам подготовят крупнейшие водные артерии города — реки Черная, Бельбек и Кача, и малые участки. Кроме того, "Севводоресурсы" ведут мониторинг состояния 44 гидротехнических сооружений.
© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
Расчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Расчистка русел рек в Севастополе
В Крыму ранее проведена работа по расчистке русел рек в рамках всероссийской акции "Вода России".
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КрымСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевРеки Крыма
 
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