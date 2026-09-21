В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей
Специалисты "Севводоресурсов" расчищают реки перед сезоном дождей – Развожаев
© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Специалисты "Севводоресурсов" расчищают реки перед сезоном дождей. Бригады расчищают речные русла от заторов и устраняют завалы, чтобы защитить прибрежные территории и жилые дома от подтоплений в сезон дождей", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Расчистка русел рек в Севастополе
По его словам, сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке. К паводкам подготовят крупнейшие водные артерии города — реки Черная, Бельбек и Кача, и малые участки. Кроме того, "Севводоресурсы" ведут мониторинг состояния 44 гидротехнических сооружений.
© Михаил Развожаев в МАКСРасчистка русел рек в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Расчистка русел рек в Севастополе
В Крыму ранее проведена работа по расчистке русел рек в рамках всероссийской акции "Вода России".
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