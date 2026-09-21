https://crimea.ria.ru/20260921/v-sevastopole-chistyat-rusla-rek-pered-sezonom-dozhdey-1159558210.html

В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей

В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождей

В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T21:52

2026-09-21T21:52

2026-09-21T21:52

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михаил развожаев

реки крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приступили к расчистке русел рек перед сезоном дождей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас работы ведутся на реке Бельбек на участке протяженностью около 20 метров вблизи улицы Речной в Любимовке. К паводкам подготовят крупнейшие водные артерии города — реки Черная, Бельбек и Кача, и малые участки. Кроме того, "Севводоресурсы" ведут мониторинг состояния 44 гидротехнических сооружений.В Крыму ранее проведена работа по расчистке русел рек в рамках всероссийской акции "Вода России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе начали чистить русло СалгираПревышение норм химического загрязнения в реках Крыма – в чем причинаМы предлагаем технологию: в КФУ очищают воду без химии и доращивают раков

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севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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