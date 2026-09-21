https://crimea.ria.ru/20260921/v-rossii-razrabotali-test-dlya-vyyavleniya-ustoychivosti-k-antibiotiku-1159551584.html

В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику

В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику

Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T08:42

2026-09-21T08:42

2026-09-21T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства."Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР", - говорится в сообщении.Набор реагентов предназначен для выявления гена в спинномозговой жидкости у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями. Как пояснили в ведомстве, несвоевременное выявление устойчивости к группе бета-лактамов может быть критично при лечении пациента. "Тест-система является первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для in vitro диагностики (вне живого организма – ред.), созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности", - отметили в Роспотребнадзоре.Главным преимуществом этой платформы является высокая чувствительность, что критически важно для диагностики инфекций на ранних стадиях, контроля вирусной нагрузки или выявления редких онкологических мутаций, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФВ России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицинеРоссия использует новые разработки для спасения бойцов СВОВ России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, медицина, здравоохранение в россии, новости, наука и технологии