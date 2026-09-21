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В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику
В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T08:42
2026-09-21T08:42
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства."Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР", - говорится в сообщении.Набор реагентов предназначен для выявления гена в спинномозговой жидкости у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями. Как пояснили в ведомстве, несвоевременное выявление устойчивости к группе бета-лактамов может быть критично при лечении пациента. "Тест-система является первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для in vitro диагностики (вне живого организма – ред.), созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности", - отметили в Роспотребнадзоре.Главным преимуществом этой платформы является высокая чувствительность, что критически важно для диагностики инфекций на ранних стадиях, контроля вирусной нагрузки или выявления редких онкологических мутаций, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФВ России сформировали рабочую группу по ядерным технологиям в медицинеРоссия использует новые разработки для спасения бойцов СВОВ России зарегистрировали препарат для лечения оспы обезьян и коровьей оспы
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
роспотребнадзор, медицина, здравоохранение в россии, новости, наука и технологии
В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику

В Роспотребнадзоре разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику

08:42 21.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали инновационный тест для выявления гена устойчивости к антибиотику метициллину, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (ген устойчивости к метициллину) методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Набор реагентов предназначен для выявления гена в спинномозговой жидкости у лиц с подозрением на заболевания, вызванные метициллин-резистентными бактериями. Как пояснили в ведомстве, несвоевременное выявление устойчивости к группе бета-лактамов может быть критично при лечении пациента.
"Тест-система является первым в мире зарегистрированным медицинским изделием для in vitro диагностики (вне живого организма – ред.), созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas для определения антибиотикорезистентности", - отметили в Роспотребнадзоре.
Главным преимуществом этой платформы является высокая чувствительность, что критически важно для диагностики инфекций на ранних стадиях, контроля вирусной нагрузки или выявления редких онкологических мутаций, добавили в ведомстве.
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Обновленная вакцина от гриппа поставляется в регионы - Минздрав РФ
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