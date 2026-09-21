https://crimea.ria.ru/20260921/v-rossii-prorabotayut-risk-stsenarii-na-toplivnom-rynke-1159565339.html

В России проработают риск-сценарии на топливном рынке

В России проработают риск-сценарии на топливном рынке - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В России проработают риск-сценарии на топливном рынке

Профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке – они должны предусматривать своевременные меры реагирования. Об этом говорилось в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T15:37

2026-09-21T15:37

2026-09-21T15:37

новости

александр новак

топливо

транспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке – они должны предусматривать своевременные меры реагирования. Об этом говорилось в понедельник, 21 сентября, в ходе совещания по ситуации на рынке топлива, которое провел зампредседателя правительства России Александр Новак.Также на совещании обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года.Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов.Ранее Новак обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В мире давно говорят об энергетическом кризисе – политологРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаМинтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр новак, топливо, транспорт