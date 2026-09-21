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В России проработают риск-сценарии на топливном рынке - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В России проработают риск-сценарии на топливном рынке
В России проработают риск-сценарии на топливном рынке - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В России проработают риск-сценарии на топливном рынке
Профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке – они должны предусматривать своевременные меры реагирования. Об этом говорилось в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:37
2026-09-21T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке – они должны предусматривать своевременные меры реагирования. Об этом говорилось в понедельник, 21 сентября, в ходе совещания по ситуации на рынке топлива, которое провел зампредседателя правительства России Александр Новак.Также на совещании обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года.Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов.Ранее Новак обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В мире давно говорят об энергетическом кризисе – политологРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаМинтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
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новости, александр новак, топливо, транспорт
В России проработают риск-сценарии на топливном рынке

Новак поручил профильным ведомствам проработать риск-сценарии на топливном рынке

15:37 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Профильные ведомства должны проработать риск-сценарии на топливном рынке – они должны предусматривать своевременные меры реагирования. Об этом говорилось в понедельник, 21 сентября, в ходе совещания по ситуации на рынке топлива, которое провел зампредседателя правительства России Александр Новак.
"Отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии, которые должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива", – говорится в сообщении правительства РФ.
Также на совещании обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года.
Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов.
Ранее Новак обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4.
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НовостиАлександр НовакТопливоТранспорт
 
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