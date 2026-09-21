https://crimea.ria.ru/20260921/v-rossii-obnulili-eksportnye-poshliny-na-zerno-do-kontsa-goda-1159575507.html

В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года

В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года

Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых. Нулевая ставка будет действовать до конца 2026 года. Об этом сообщил в Минсельхозе РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T20:08

2026-09-21T20:08

2026-09-21T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых. Нулевая ставка будет действовать до конца 2026 года. Об этом сообщил в Минсельхозе РФ.Так, до 31 декабря этого года обнулена "плавающая" экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.Для подсолнечного масла и шрота пошлина не будет превышать уровень августа 2026 года: 7 748 рублей за тонну подсолнечного масла и 312 рублей за тонну подсолнечного шрота.В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.Механизмы экспортных пошлин на зерновые, подсолнечное масло и шрот действуют в России с 2021 года. Размер ставок рассчитывается исходя из разницы между базовой и индикативной ценами.Ранее Минсельхоз России создал оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхПравительство поддержит аграриев из приграничья

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, экспорт зерна из рф, пошлина