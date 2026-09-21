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В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года
В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года
Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых. Нулевая ставка будет действовать до конца 2026 года. Об этом сообщил в Минсельхозе РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T20:08
2026-09-21T20:08
2026-09-21T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых. Нулевая ставка будет действовать до конца 2026 года. Об этом сообщил в Минсельхозе РФ.Так, до 31 декабря этого года обнулена "плавающая" экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.Для подсолнечного масла и шрота пошлина не будет превышать уровень августа 2026 года: 7 748 рублей за тонну подсолнечного масла и 312 рублей за тонну подсолнечного шрота.В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.Механизмы экспортных пошлин на зерновые, подсолнечное масло и шрот действуют в России с 2021 года. Размер ставок рассчитывается исходя из разницы между базовой и индикативной ценами.Ранее Минсельхоз России создал оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхПравительство поддержит аграриев из приграничья
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новости, россия, экспорт зерна из рф, пошлина
В России обнулили экспортные пошлины на зерно до конца года
До конца 2026 года в России обнулили пошлины на экспорт зерновых
20:08 21.09.2026 (обновлено: 20:11 21.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых. Нулевая ставка будет действовать до конца 2026 года. Об этом сообщил в Минсельхозе РФ.
"Решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур в условиях перестройки экспортной логистики", – говорится в сообщении.
Так, до 31 декабря этого года обнулена "плавающая" экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Для подсолнечного масла и шрота пошлина не будет превышать уровень августа 2026 года: 7 748 рублей за тонну подсолнечного масла и 312 рублей за тонну подсолнечного шрота.
В ведомстве отметили, что данные меры позволят снизить издержки участников рынка, сделать условия реализации более предсказуемыми и поддержать экспортный потенциал отрасли.
Механизмы экспортных пошлин на зерновые, подсолнечное масло и шрот действуют в России с 2021 года. Размер ставок рассчитывается исходя из разницы между базовой и индикативной ценами.
Ранее Минсельхоз России создал
оперативный штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Ключевая задача – обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений.
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