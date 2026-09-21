https://crimea.ria.ru/20260921/v-osobo-krupnom-zhitel-sevastopolya-poydet-pod-sud-za-optovuyu-partiyu-narkotikov-1159565769.html

В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков

В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков

41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T15:27

2026-09-21T15:27

2026-09-21T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.В июне фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Предназначенные для дальнейшего сбыта наркотические средства были изъяты.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, у злоумышленника изъята оптовая партия синтетических наркотиков общей массой более 640 граммов, расфасованных на дозы для дальнейшей продажи.Злоумышленник заключен под стражу. К этому времени расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Материалы в отношении иных членов группы выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаныВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор суда

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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