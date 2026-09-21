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В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков
В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков
41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:27
2026-09-21T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.В июне фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Предназначенные для дальнейшего сбыта наркотические средства были изъяты.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, у злоумышленника изъята оптовая партия синтетических наркотиков общей массой более 640 граммов, расфасованных на дозы для дальнейшей продажи.Злоумышленник заключен под стражу. К этому времени расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Материалы в отношении иных членов группы выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаныВ Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под судВ Севастополе 22-летние мужчины сбывали наркотики через чат – приговор суда
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РИА Новости Крым
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96
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В особо крупном: житель Севастополя пойдет под суд за оптовую партию наркотиков

СК: житель Севастополя пойдет под суд за попытку распродать оптовую партию наркотиков

15:27 21.09.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. 41-летний житель Севастополя пойдет под суд за покушение на сбыт наркотиков через закладки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
"Мужчина приобрел наркотические средства в особо крупном размере, которые хранил по месту жительства, с целью дальнейшего распространения на территории города Севастополя", - проинформировали в СК.
В июне фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Предназначенные для дальнейшего сбыта наркотические средства были изъяты.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, у злоумышленника изъята оптовая партия синтетических наркотиков общей массой более 640 граммов, расфасованных на дозы для дальнейшей продажи.
Злоумышленник заключен под стражу. К этому времени расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Материалы в отношении иных членов группы выделены в отдельное производство.
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Крымчанин попался на хранении пяти килограммов марихуаны
В Крыму 18-летний "закладчик" пойдет под суд
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