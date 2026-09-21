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В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризиса

В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризиса - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Молдавии хотят ввести режим ЧС из-за энергетического кризиса

Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T18:07

2026-09-21T18:07

2026-09-21T18:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Президент Молдавии Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности (Совбез) для обсуждения мер реагирования на энергетический кризис перед началом отопительного сезона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы молдавского государства.Власти страны готовятся к сложной зиме на фоне существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса. Это произошло на фоне повышения тарифов на газ на 41%.В Кишиневе действующий тариф на тепло составляет 2 тысячи 20 леев за гигакалорию без НДС (около 115 долларов). Из-за непосильных счетов правительство вынуждено выделять адресные компенсации из бюджета, покрывающие лишь базовую часть расходов граждан.Оппозиция и экспертное сообщество неоднократно критиковали руководство республики за неэффективную энергетическую политику, которая привела к затяжному экономическому кризису и рекордному падению покупательной способности граждан.️В докладе Европейской счетной палаты, опубликованном 9 сентября, отмечалось, что запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, и попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликтаВ МИД рассказали о последствиях отказа ЕС от российских энергоносителейНе ожидал, что будет так здорово: Путин оценил новый танкер-газовоз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, новости, в мире, энергетика, майя санду, режим чс