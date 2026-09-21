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В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
Китай поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Госдуму, результаты которых отражают волю народа РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Китай поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Госдуму, результаты которых отражают волю народа РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.Го Цзякунь отметил, что, будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером России, Китай твердо поддерживает выбор, самостоятельно сделанный народом РФ.Он также подчеркнул, что КНР неизменно готова сотрудничать с Россией для добросовестной реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также для содействия выведению китайско-российских отношений на новый уровень и достижения новых успехов.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборовВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков
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выборы-2026, новости, китай, россия, политика
В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
Результаты выборов в Госдуму отражают волю народа России – МИД Китая
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Китай поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Госдуму, результаты которых отражают волю народа РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
"Китай поздравляет Россию с успешным проведением выборов в Государственную думу. Выборы в Государственную думу являются важным политическим событием в России, и их результаты отражают волю российского народа", - цитирует дипломата РИА Новости.
Го Цзякунь отметил, что, будучи дружественным соседом и всесторонним стратегическим партнером России, Китай твердо поддерживает выбор, самостоятельно сделанный народом РФ.
Он также подчеркнул, что КНР неизменно готова сотрудничать с Россией для добросовестной реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух государств, а также для содействия выведению китайско-российских отношений на новый уровень и достижения новых успехов.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%.
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