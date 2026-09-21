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В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе
В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе
Прокуратура Крыма взыскала с владельца керченского кафе 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу 13 несовершеннолетних, которые отравились в заведении. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T16:22
2026-09-21T16:22
новости крыма
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общепит
прокуратура республики крым
происшествия
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массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взыскала с владельца керченского кафе 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу 13 несовершеннолетних, которые отравились в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.По информации прокуратуры, владелец кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей.Суд установил, что индивидуальный предприниматель в сентябре 2024 года допустил к работе с пищевой продукцией, не прошедших обязательный медицинский осмотр. Это привело к заражению продукции бактериями, которые стали причиной возникновения и распространения острой кишечной инфекции среди потребителей, в том числе несовершеннолетних.Суд приговорил виновного к шести месяцам ограничения свободы.Ранее следователями СК России было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. После употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуациюШестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, керчь, общепит, прокуратура республики крым, происшествия, отравление, массовое отравление
В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе

В Крыму за отравление детей в кафе прокуратура взыскала 1 миллион 300 тысяч рублей

16:22 21.09.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взыскала с владельца керченского кафе 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу 13 несовершеннолетних, которые отравились в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"Удовлетворены иски прокурора в интересах 13 несовершеннолетних. В пользу каждого из них взыскано по 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, владелец кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей.
Суд установил, что индивидуальный предприниматель в сентябре 2024 года допустил к работе с пищевой продукцией, не прошедших обязательный медицинский осмотр. Это привело к заражению продукции бактериями, которые стали причиной возникновения и распространения острой кишечной инфекции среди потребителей, в том числе несовершеннолетних.
Суд приговорил виновного к шести месяцам ограничения свободы.
Ранее следователями СК России было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. После употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя
Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуацию
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
 
Новости КрымаКерчьОбщепитПрокуратура Республики КрымПроисшествияОтравлениеМассовое отравление
 
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