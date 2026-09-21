https://crimea.ria.ru/20260921/v-krymu-vzyskali-13-mln-rubley-kompensatsii-za-otravlenie-detey-v-kafe-1159569077.html

В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе

В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Крыму взыскали 1,3 млн рублей компенсации за отравление детей в кафе

Прокуратура Крыма взыскала с владельца керченского кафе 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу 13 несовершеннолетних, которые отравились в заведении. Об этом... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T16:22

2026-09-21T16:22

2026-09-21T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма взыскала с владельца керченского кафе 1 миллион 300 тысяч рублей в пользу 13 несовершеннолетних, которые отравились в заведении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.По информации прокуратуры, владелец кафе осужден за нарушения санитарных норм и правил, повлекших отравление людей.Суд установил, что индивидуальный предприниматель в сентябре 2024 года допустил к работе с пищевой продукцией, не прошедших обязательный медицинский осмотр. Это привело к заражению продукции бактериями, которые стали причиной возникновения и распространения острой кишечной инфекции среди потребителей, в том числе несовершеннолетних.Суд приговорил виновного к шести месяцам ограничения свободы.Ранее следователями СК России было возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. После употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани изъяли почти 1,5 тонны "домашнего" алкоголя Отравление россиян в отеле Египта - Роспотребнадзор проверяет ситуациюШестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, керчь, общепит, прокуратура республики крым, происшествия, отравление, массовое отравление