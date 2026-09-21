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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Информацию о нарушении электроснабжения потребителей просят передавать на круглосуточный телефон горячей линии 8 800 506 00 12.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Во вторник и среду дожди и поxолодание – синоптик Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание"Бабье лето – все": со вторника в Крым придет холодная осенняя погода
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
"Крымэнерго": в Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды