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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Информацию о нарушении электроснабжения потребителей просят передавать на круглосуточный телефон горячей линии 8 800 506 00 12.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Во вторник и среду дожди и поxолодание – синоптик Осадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание"Бабье лето – все": со вторника в Крым придет холодная осенняя погода
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В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды

"Крымэнерго": в Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды

10:00 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Режим повышенной готовности введен в энергетике Крыма из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В связи с неблагоприятными погодными условиями существует высокая вероятность возникновения аварий в электросетях. На предприятии действует режим повышенной готовности", – проинформировали на предприятии.
Информацию о нарушении электроснабжения потребителей просят передавать на круглосуточный телефон горячей линии 8 800 506 00 12.
Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Погода в КрымуШтормовое предупреждение
 
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