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Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Как Крым готов к отопительному сезону
Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Как Крым готов к отопительному сезону
Объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T16:10
2026-09-21T16:16
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.Юрий Гоцанюк проверил работу ключевых котельных крымской столицы, поскольку в городе сосредоточен основной объем работ по реконструкции теплотрасс.Он добавил, что по всему Крыму в плановом режиме идет замена изношенных участков сетей, проверка систем водоподготовки и запорной арматуры. Особое внимание уделяется резервным источникам питания и запасам топлива."Полная техническая готовность к подаче теплоносителя должна быть обеспечена не позднее 1 октября, при этом крайне важно синхронизировать работу ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями", – отметил председатель республиканского Совмина.Приоритетом являются объекты социальной сферы: школы, больницы и детские сады проходят дополнительные проверки в первую очередь, подчеркнул Гоцанюк.Ранее сообщалось, что для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения.Также, под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода. Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева
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юрий гоцанюк, крым, новости крыма, отопительный сезон в крыму, отопление
Как Крым готов к отопительному сезону

Готовность объектов теплоснабжения в Крыму к отопительному сезону составляет более 90%

16:10 21.09.2026 (обновлено: 16:16 21.09.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСПодготовка к отопительному сезону в Крыму
Подготовка к отопительному сезону в Крыму
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Юрий Гоцанюк проверил работу ключевых котельных крымской столицы, поскольку в городе сосредоточен основной объем работ по реконструкции теплотрасс.
"На сегодняшний день общая готовность объектов теплоснабжения республики составляет 96%. Котельные готовы на 96%, тепловые сети – на 94%, а центральные тепловые пункты практически полностью – на 99%", – рассказал Гоцанюк.
Он добавил, что по всему Крыму в плановом режиме идет замена изношенных участков сетей, проверка систем водоподготовки и запорной арматуры. Особое внимание уделяется резервным источникам питания и запасам топлива.
"Полная техническая готовность к подаче теплоносителя должна быть обеспечена не позднее 1 октября, при этом крайне важно синхронизировать работу ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями", – отметил председатель республиканского Совмина.
Приоритетом являются объекты социальной сферы: школы, больницы и детские сады проходят дополнительные проверки в первую очередь, подчеркнул Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения.
Также, под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода. Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы.
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