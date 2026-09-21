https://crimea.ria.ru/20260921/v-krymu-proverili-gotovnost-obektov-teplosnabzheniya-k-otopitelnomu-sezonu-1159567930.html

Как Крым готов к отопительному сезону

Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Как Крым готов к отопительному сезону

Объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T16:10

2026-09-21T16:10

2026-09-21T16:16

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Объекты теплоснабжения Крыма почти полностью готовы к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.Юрий Гоцанюк проверил работу ключевых котельных крымской столицы, поскольку в городе сосредоточен основной объем работ по реконструкции теплотрасс.Он добавил, что по всему Крыму в плановом режиме идет замена изношенных участков сетей, проверка систем водоподготовки и запорной арматуры. Особое внимание уделяется резервным источникам питания и запасам топлива."Полная техническая готовность к подаче теплоносителя должна быть обеспечена не позднее 1 октября, при этом крайне важно синхронизировать работу ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями", – отметил председатель республиканского Совмина.Приоритетом являются объекты социальной сферы: школы, больницы и детские сады проходят дополнительные проверки в первую очередь, подчеркнул Гоцанюк.Ранее сообщалось, что для успешного прохождения осенне-зимнего сезона "Россети" сформировали более 10,5 тысячи бригад и подготовили порядка 8 тысяч резервных источников снабжения.Также, под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина состоялся ряд совещаний, в том числе по теме подготовки Крыма и Севастополя к прохождению осенне-зимнего периода. Особое внимание уделено готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов социальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямРеспублика Крым справляется с вызовами и готова к осенне-зимнему периодуКак защищают энергообъекты Крыма и что будет со светом зимой – ответ Развожаева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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