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В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления
В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления
В Крыму в понедельник ожидаются сильные ливни с градом, в этой связи существует угроза подтопления территорий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:51
2026-09-21T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные ливни с градом, в этой связи существует угроза подтопления территорий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел следует принять меры по сохранности своего имущества.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыОсадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание"Бабье лето – все": со вторника в Крым придет холодная осенняя погода
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В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления

В Крыму из-за сильных ливней 21 сентября возможны подтопления - МЧС

14:51 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные ливни с градом, в этой связи существует угроза подтопления территорий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 21 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Возможны подтопления территорий", - обратили внимание в ведомстве.
Спасатели рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.
Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел следует принять меры по сохранности своего имущества.
Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.
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