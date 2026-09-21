https://crimea.ria.ru/20260921/v-krymu-iz-za-silnykh-livney-vozmozhny-podtopleniya--1159564958.html

В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления

В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления - РИА Новости Крым, 21.09.2026

В Крыму из-за сильных ливней возможны подтопления

В Крыму в понедельник ожидаются сильные ливни с градом, в этой связи существует угроза подтопления территорий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T14:51

2026-09-21T14:51

2026-09-21T14:51

крым

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129913035_258:0:1280:575_1920x0_80_0_0_676773b1a9a35e3a1ef36b23975c4a95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в понедельник ожидаются сильные ливни с градом, в этой связи существует угроза подтопления территорий. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушений транспортного сообщения, затруднений движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели рекомендуют не выходить в горно-лесную местность, на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе пересохших.Людям, проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел следует принять меры по сохранности своего имущества.Главное управление МЧС России по Крыму ранее объявило экстренное предупреждение на 22 и 23 сентября из-за ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогодыОсадков будет много: когда в Крым придет сильное похолодание"Бабье лето – все": со вторника в Крым придет холодная осенняя погода

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение