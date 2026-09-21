Рейтинг@Mail.ru
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260921/v-kerchi-voditel-mopeda-naekhal-na-bordyur-i-pogib-na-meste-1159555330.html
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
В Керчи в результате ДТП погиб водитель мопеда. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:37
2026-09-21T10:37
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
новости крыма
керчь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/15/1159555145_0:105:1123:736_1920x0_80_0_0_e5009be86d89457f64324ef9cc0e739b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Керчи в результате ДТП погиб водитель мопеда. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.В результате ДТП мопед опрокинулся, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.По факту происшествие следственным отделом УМВД России "Керченское" проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Ранее сообщалось, что в Симферополе 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаЖилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированыФура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/15/1159555145_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_4d449c6ce5cb52b17cea1a404205675d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, керчь
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте

В Керчи в результате аварии на Индустриальном шоссе погиб водитель мопеда

10:37 21.09.2026
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи погиб водитель мопеда
В Керчи погиб водитель мопеда
© МВД по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Керчи в результате ДТП погиб водитель мопеда. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.
"20 сентября около 18:05 в Керчи водитель 1988 года рождения, управляя мопедом Delta, двигаясь по Индустриальному шоссе, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр", – говорится в сообщении.
В результате ДТП мопед опрокинулся, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту происшествие следственным отделом УМВД России "Керченское" проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Симферополе 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушка
Жилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированы
Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияМВД по Республике КрымНовости КрымаКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Более 36 тысяч бюллетеней признали недействительными на выборах в ГД
11:55На ремонт корпуса симферопольской гимназии №1 выделили еще 20 млн рублей
11:41Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
11:16"Единая Россия" получает 355 депутатских мест в новом созыве Госдумы
11:12На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателей
11:01В МИД Китая сделали заявление о выборах в Госдуму России
10:48Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
10:37В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
10:26Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Красноярском крае
10:15В Севастополе произошли 14 пожаров - спасены 12 человек
10:07Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке
10:00В Крыму введен режим повышенной готовности из-за непогоды
09:43Пьяный житель Севастополя пытался выбросить мать из окна
09:32Экстренное предупреждение: ливни с грозами и шквалами обрушатся на Крым
09:22Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
09:17Время свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделю
09:02Рождество Богородицы: что изображено на иконе
08:52Более 240 дронов ВСУ сбили над регионами России и Черным морем
08:42В России разработали тест для выявления устойчивости к антибиотику
08:36Где в Крыму не будет воды в понедельник
Лента новостейМолния