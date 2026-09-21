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В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте - РИА Новости Крым, 21.09.2026
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
В Керчи в результате ДТП погиб водитель мопеда. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:37
2026-09-21T10:37
2026-09-21T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Керчи в результате ДТП погиб водитель мопеда. По факту аварии проводится проверка. Об этом сообщает МВД по Республике Крым в своем канале в МАКС.В результате ДТП мопед опрокинулся, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.По факту происшествие следственным отделом УМВД России "Керченское" проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.Ранее сообщалось, что в Симферополе 39-летнего мотоциклиста при столкновении с иномаркой отбросило на встречную полосу. Мужчина погиб. Авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани иномарка врезалась в автобус – погибла девушкаЖилой дом сгорел в Анапе после ДТП – двое госпитализированыФура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым, новости крыма, керчь
В Керчи водитель мопеда наехал на бордюр и погиб на месте
В Керчи в результате аварии на Индустриальном шоссе погиб водитель мопеда