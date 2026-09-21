https://crimea.ria.ru/20260921/uroven-bezrabotitsy-v-rossii-v-tri-raza-nizhe-pokazatelya-evrozony-1159564500.html

Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны

Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны

Уровень безработицы в России сохраняется вблизи исторических минимумов и остается в три раза ниже аналогичного европейского показателя. Об этом завил в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T15:01

2026-09-21T15:01

2026-09-21T15:01

россия

новости

михаил мишустин

правительство россии

безработица

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/19/1158788643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_871175770142fcec513a4ef34a935ac4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России сохраняется вблизи исторических минимумов и остается в три раза ниже аналогичного европейского показателя. Об этом завил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что Россия остается четвертой экономикой мира, сохраняет положительную динамику валового внутреннего продукта по итогам семи месяцев года – 0,6%, а также отметил стабильную работу финансовой системы. Безусловным приоритетом бюджета Мишустин назвал национальные цели России, в числе которых – социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добилась исторического минимума по безработице – ПутинВ России самая низкая безработица среди стран G20Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, михаил мишустин, правительство россии, безработица, экономика