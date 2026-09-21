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Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны
Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны
Уровень безработицы в России сохраняется вблизи исторических минимумов и остается в три раза ниже аналогичного европейского показателя. Об этом завил в... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:01
2026-09-21T15:01
россия
новости
михаил мишустин
правительство россии
безработица
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России сохраняется вблизи исторических минимумов и остается в три раза ниже аналогичного европейского показателя. Об этом завил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что Россия остается четвертой экономикой мира, сохраняет положительную динамику валового внутреннего продукта по итогам семи месяцев года – 0,6%, а также отметил стабильную работу финансовой системы. Безусловным приоритетом бюджета Мишустин назвал национальные цели России, в числе которых – социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия добилась исторического минимума по безработице – ПутинВ России самая низкая безработица среди стран G20Путин оценил ситуацию с зарплатами и занятостью в России
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россия, новости, михаил мишустин, правительство россии, безработица, экономика
Уровень безработицы в России в три раза ниже показателя еврозоны

Уровень безработицы в России остается около исторических минимумов – Мишустин

15:01 21.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России сохраняется вблизи исторических минимумов и остается в три раза ниже аналогичного европейского показателя. Об этом завил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Показатель безработицы держится около исторических минимумов, и он примерно в три раза ниже, чем в еврозоне", – заявил российский премьер в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
Он подчеркнул, что Россия остается четвертой экономикой мира, сохраняет положительную динамику валового внутреннего продукта по итогам семи месяцев года – 0,6%, а также отметил стабильную работу финансовой системы. Безусловным приоритетом бюджета Мишустин назвал национальные цели России, в числе которых – социальные вопросы, технологическое лидерство, цифровая трансформация, развитие экономического и человеческого потенциала.
"Именно такой взаимосвязанный контур должен способствовать дальнейшему качественному росту уровня жизни наших граждан", – считает Мишустин.
В Крыму уровень безработицы составляет 1,8%, что на 0,3% ниже, чем в среднем по России, сообщал ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
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РоссияНовостиМихаил МишустинПравительство РоссииБезработицаЭкономика
 
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