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Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта
Предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T11:41
2026-09-21T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Об этом пишет агентство Bloomberg.Как указывают авторы публикации, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны является одним из наиболее критических факторов, существенно осложняющих положение Украины предстоящей зимой.Часть жителей страны рассматривают вариант смены места жительства, в том числе отъезда за рубеж. Многие активно закупают дрова, необходимое оборудование и теплую одежду.При этом агентство констатирует, что в ряде стран Европы отношение местных жителей к переселенцам с Украины все более ухудшается. Европейцы жалуются на большое количество украинской речи и условия, предоставляемые беженцам. На этом фоне власти государств ЕС ужесточили правила предоставления убежища.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинскиx беженцев будут выдавливать из "райского сада" - политологВ ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армииАссимиляция или депортация: что ждет бежавших в Польшу украинцев
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РИА Новости Крым
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96
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украина, новости, в мире, европа, политика, беженцы
Украине предрекли самую тяжелую зиму за все время конфликта

Украинцы готовятся бежать за границу на фоне тяжелейшей зимы за все время СВО – СМИ

11:41 21.09.2026
 
© AP Photo Roman HrytsynaПоследствия взрывов в Киеве
Последствия взрывов в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© AP Photo Roman Hrytsyna
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Предстоящая зима может стать самой тяжелой для Украины за все время конфликта, из-за чего жители страны могут массово уезжать за границу. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Как указывают авторы публикации, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны является одним из наиболее критических факторов, существенно осложняющих положение Украины предстоящей зимой.
Часть жителей страны рассматривают вариант смены места жительства, в том числе отъезда за рубеж. Многие активно закупают дрова, необходимое оборудование и теплую одежду.
"Некоторые подумывают о смене места жительства или даже о переезде за границу. Другие запасаются дровами либо приобретают оборудование и одежду, которые помогут справиться с ситуацией", - говорится в материале.
При этом агентство констатирует, что в ряде стран Европы отношение местных жителей к переселенцам с Украины все более ухудшается. Европейцы жалуются на большое количество украинской речи и условия, предоставляемые беженцам. На этом фоне власти государств ЕС ужесточили правила предоставления убежища.
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