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Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому коллеге Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с успешным проведением выборов в... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T07:43

2026-09-21T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил российскому коллеге Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с успешным проведением выборов в Государственную думу РФ девятого созыва. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.Как отметил Токаев, результаты голосования убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства."Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы", – добавил он.Особое внимание в телеграмме было уделено межпарламентскому взаимодействию как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений.Президент Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая (парламента) республики и парламентарии России продолжат активную совместную работу для дальнейшего развития многопланового сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Явка избирателей в целом по России превысила 56%.По результатам обработки 82% протоколов "Единая Россия" набирает 57,76%, КПРФ – 13,89% голосов, ЛДПР - 8,77%, "Новые люди" - 7,97%, "Справедливая Россия" - 4,99%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев назвал особенности прошедших в Крыму выборовВ Крыму в дни выборов фиксировали сообщения о "минировании" участков Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов

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