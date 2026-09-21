Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке
В Донецке мужчина хотел подорвать избирательный участок во время выборов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Житель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, дончанин связался с представителем СБУ в интернете и согласился помочь в организации террористической деятельности на территории ДНР. Он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а с вражеского БПЛА ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва.
Взрывчатку и поражающие элементы мужчина спрятал в своем автомобиле, который должен был припарковать возле избирательного участка и взорвать во время проведения выборов.
"Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан сотрудниками ФСБ России", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
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