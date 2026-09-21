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Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке
Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке
Житель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:07
2026-09-21T10:07
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
донецкая народная республика (днр)
выборы-2026
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Житель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России."Федеральной службой безопасности РФ в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.Взрывчатку и поражающие элементы мужчина спрятал в своем автомобиле, который должен был припарковать возле избирательного участка и взорвать во время проведения выборов."Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан сотрудниками ФСБ России", – отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборовГлава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУЦИК выявил более трех тысяч волн DDOS-атак на избирательную инфраструктуру
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РИА Новости Крым
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теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), донецкая народная республика (днр), выборы-2026, новости, украина
Теракт на избирательном участке предотвратили в Донецке

В Донецке мужчина хотел подорвать избирательный участок во время выборов

10:07 21.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Житель Донецка хотел по заданию СБУ устроить теракт во время выборов. Мужчина намеревался взорвать бомбу вблизи избирательного участка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, дончанин связался с представителем СБУ в интернете и согласился помочь в организации террористической деятельности на территории ДНР. Он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, а с вражеского БПЛА ему сбросили самодельное взрывное устройство с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, электронные взрыватели и плату для дистанционного инициирования взрыва.
Взрывчатку и поражающие элементы мужчина спрятал в своем автомобиле, который должен был припарковать возле избирательного участка и взорвать во время проведения выборов.
"Довести преступный замысел до конца фигуранту не удалось, так как он был своевременно задержан сотрудниками ФСБ России", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 сентября в селе Октябрьское Запорожской области в результате налета БПЛА погибла председатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елена Астанина. Женщина работала в избирательной системе с 2022 года, участвовала в организации референдума о вхождении ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
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ТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Донецкая Народная Республика (ДНР)Выборы-2026НовостиУкраина
 
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