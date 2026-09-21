https://crimea.ria.ru/20260921/strelba-na-yuzhnom-beregu-kryma--zhiteley-prosyat-ne-panikovat-1159562794.html

Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать

Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать

Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T14:04

2026-09-21T14:04

2026-09-21T14:29

ялта

большая ялта

учения

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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