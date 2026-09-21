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Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:04
2026-09-21T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, большая ялта, учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости крыма
Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать

Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка – ЕДДС

14:04 21.09.2026 (обновлено: 14:29 21.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкБольшая Ялта. Архивное фото
Большая Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.
"В ближайшее время и до 18:00 планируются учебные стрельбы в районе поселке городского типа Понизовка", – сказано в сообщении.
Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
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ЯлтаБольшая ЯлтаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииНовости Крыма
 
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