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Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:04
2026-09-21T14:04
2026-09-21T14:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка в течение дня в понедельник. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) курорта.Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Стрельба на Южном берегу Крыма – жителей просят не паниковать
Учебные стрельбы пройдут в районе ялтинского поселка Понизовка – ЕДДС
14:04 21.09.2026 (обновлено: 14:29 21.09.2026)