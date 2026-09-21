https://crimea.ria.ru/20260921/situatsiya-kriticheskaya---peskov-ob-obstanovke-v-aleshkakh-na-khersonschine-1159562477.html

Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Ситуация критическая - Песков об обстановке в Алешках на Херсонщине

В прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств. Об... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T13:47

2026-09-21T13:47

2026-09-21T13:47

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владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В прифронтовом городе Алешки Херсонской области сложилась критическая ситуация из-за того, что ВСУ препятствует доставке туда продуктов питания и лекарств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что российские военные продолжают работать над разрешением ситуации.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска намеренно ударили беспилотниками по колонне с гуманитарной помощью на въезде в Алешки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна признать режим Зеленского террористическим де-юреТрое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделюВодитель и фельдшер "скорой" ранены при атаке дрона ВСУ под Алешками

херсонская область

алешки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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