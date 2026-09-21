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Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
Симферополь и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
В понедельник, 21 сентября, Симферополь и Симферопольский район Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:10
2026-09-21T15:10
2026-09-21T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, Симферополь и Симферопольский район Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, в Симферополе частично обесточены проспект Победы, микрорайоны Каменка, Хошкельды, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-6 и ТСН "Строитель".В Симферопольском районе ограничено электроснабжение сел Акрополис, Айкован и Ана Юрт.Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму не будет воды в понедельникДефицит мощности сохраняется: что со светом в КрымуВ Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
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Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
В Крыму частично обесточены Симферополь и Симферопольский район