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Симферополь и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
Симферополь и Симферопольский район частично остались без света - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Симферополь и Симферопольский район частично остались без света
В понедельник, 21 сентября, Симферополь и Симферопольский район Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T15:10
2026-09-21T15:10
симферополь
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новости крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, Симферополь и Симферопольский район Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, в Симферополе частично обесточены проспект Победы, микрорайоны Каменка, Хошкельды, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-6 и ТСН "Строитель".В Симферопольском районе ограничено электроснабжение сел Акрополис, Айкован и Ана Юрт.Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму не будет воды в понедельникДефицит мощности сохраняется: что со светом в КрымуВ Крыму в 12 МФЦ установили генераторы
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Симферополь и Симферопольский район частично остались без света

В Крыму частично обесточены Симферополь и Симферопольский район

15:10 21.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В понедельник, 21 сентября, Симферополь и Симферопольский район Крыма частично остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – говорится в сообщении.
Так, в Симферополе частично обесточены проспект Победы, микрорайоны Каменка, Хошкельды, Белое-2, Белое-3, Белое-4, Белое-6 и ТСН "Строитель".
В Симферопольском районе ограничено электроснабжение сел Акрополис, Айкован и Ана Юрт.
Ранее сообщалось, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, продолжают действовать ограничения электроснабжения.
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СимферопольСимферопольский районЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаОтключение электроэнергии
 
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