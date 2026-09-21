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Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
Команда школы №7 Симферополя стала победителем Всероссийского слета активистов движения "Пост №1". Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T17:28
2026-09-21T17:28
2026-09-21T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Команда школы №7 Симферополя стала победителем Всероссийского слета активистов движения "Пост №1". Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Слет проходил с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило более 100 команд из разных регионов России.В командном зачете команда школы заняла 1-е место в номинации "Церемониальная подготовка "Часовые Вахты памяти".Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и ответственное отношение к несению почетной вахты памяти, в очередной раз подтвердив важность сохранения исторической памяти и уважительного отношения к подвигу защитников Отечества, добавили в администрации.Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублейКрымские школьники отправятся в путешествие мечты
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новости крыма, симферополь, школа, конкурс, награды
Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета
Симферопольские школьники победили во Всероссийском слете активистов движения "Пост №1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Команда школы №7 Симферополя стала победителем Всероссийского слета активистов движения "Пост №1". Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
Слет проходил с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило более 100 команд из разных регионов России.
"Симферополь на слете достойно представила команда "СОШ №7 им. А.В. Мокроусова". Благодаря высокой дисциплине, слаженной командной работе и отличной подготовке ребята стали победителями слета", – поделились в администрации.
В командном зачете команда школы заняла 1-е место в номинации "Церемониальная подготовка "Часовые Вахты памяти".
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и ответственное отношение к несению почетной вахты памяти, в очередной раз подтвердив важность сохранения исторической памяти и уважительного отношения к подвигу защитников Отечества, добавили в администрации.
Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат
единовременные выплаты.
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