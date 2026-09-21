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Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета

Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Школьники из Крыма стали победителями Всероссийского слета

Команда школы №7 Симферополя стала победителем Всероссийского слета активистов движения "Пост №1". Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T17:28

2026-09-21T17:28

2026-09-21T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Команда школы №7 Симферополя стала победителем Всероссийского слета активистов движения "Пост №1". Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Слет проходил с 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило более 100 команд из разных регионов России.В командном зачете команда школы заняла 1-е место в номинации "Церемониальная подготовка "Часовые Вахты памяти".Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и ответственное отношение к несению почетной вахты памяти, в очередной раз подтвердив важность сохранения исторической памяти и уважительного отношения к подвигу защитников Отечества, добавили в администрации.Ранее сообщалось, что шесть севастопольских школьников, ставших призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получат единовременные выплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские школьники покорили Международную олимпиаду по математикеВ Крыму стобалльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублейКрымские школьники отправятся в путешествие мечты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, школа, конкурс, награды