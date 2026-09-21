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Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
За минувшие сутки над территорией Севастополя силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T09:22
2026-09-21T09:22
2026-09-21T09:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией Севастополя силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в результате атак ВСУ никто из людей не пострадал.Накануне днем губернатор региона сообщил, что отбита атака 8 БПЛА. Один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы.В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области
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Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА
Над Севастополем за сутки сбили 18 украинских БПЛА - Развожаев