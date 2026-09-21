https://crimea.ria.ru/20260921/sevastopol-pytalis-atakovat-18-ukrainskikh-bpla-1159553906.html

Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА

Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Севастополь пытались атаковать 18 украинских БПЛА

За минувшие сутки над территорией Севастополя силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T09:22

2026-09-21T09:22

2026-09-21T09:22

крым

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атаки всу на крым

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией Севастополя силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, в результате атак ВСУ никто из людей не пострадал.Накануне днем губернатор региона сообщил, что отбита атака 8 БПЛА. Один из сбитых беспилотников сдетонировал на проспекте Победы.В ночь на понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили 244 украинских беспилотника над Черным морем и 19-ю регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбито судно с грузом для ВСУ и склад боеприпасовВ Севастополе на проспекте Победы сдетонировал дронВСУ разрушили избирательный участок в Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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