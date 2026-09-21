https://crimea.ria.ru/20260921/seriya-zemletryaseniy-proizoshla-v-turtsii--chto-izvestno-1159556054.html

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции в понедельник. Такие данные приведены на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T10:48

2026-09-21T10:48

2026-09-21T10:48

землетрясение

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европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции в понедельник. Такие данные приведены на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок с максимальной магнитудой 4.9 зафиксирован в центральном районе страны в 04:02 по местному времени (совпадает с московским – ред.).Кроме того, с начала суток на территории страны зафиксированы еще более двух десятков землетрясений с магнитудой от 3,1 до единицы. О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на 7 сентября землетрясение магнитудой 4.2 произошло в районе Новороссийска. Днем 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополем фиксировали подземный толчок магнитудой 2.9.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкостьВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

турция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, сейсмология, новости, в мире, европейский средиземноморский сейсмологический центр