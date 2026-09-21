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Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции в понедельник. Такие данные приведены на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T10:48
2026-09-21T10:48
землетрясение
турция
сейсмология
новости
в мире
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции в понедельник. Такие данные приведены на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, подземный толчок с максимальной магнитудой 4.9 зафиксирован в центральном районе страны в 04:02 по местному времени (совпадает с московским – ред.).Кроме того, с начала суток на территории страны зафиксированы еще более двух десятков землетрясений с магнитудой от 3,1 до единицы. О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.В ночь на 7 сентября землетрясение магнитудой 4.2 произошло в районе Новороссийска. Днем 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополем фиксировали подземный толчок магнитудой 2.9.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многоквартирные дома в Крыму проверят на сейсмостойкостьВ Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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землетрясение, турция, сейсмология, новости, в мире, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Серия землетрясений произошла в Турции – что известно

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции

10:48 21.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 4.9 произошла в Турции в понедельник. Такие данные приведены на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, подземный толчок с максимальной магнитудой 4.9 зафиксирован в центральном районе страны в 04:02 по местному времени (совпадает с московским – ред.).
Очаг залегал на глубине 7 километров, в 69 км к северо-западу от города Кахраманмараша с населением 376 тысяч человек и в 20 км к юго-востоку от пятитысячного Саймбейли.
Кроме того, с начала суток на территории страны зафиксированы еще более двух десятков землетрясений с магнитудой от 3,1 до единицы. О разрушениях или пострадавших к этому времени не сообщается.
В ночь на 7 сентября землетрясение магнитудой 4.2 произошло в районе Новороссийска. Днем 26 августа у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.1. Вечером 25 августа под Севастополем фиксировали подземный толчок магнитудой 2.9.
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ЗемлетрясениеТурцияСейсмологияНовостиВ миреЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
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