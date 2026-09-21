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Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
В семи населенных пунктах Крыма на этой неделе будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T21:37
2026-09-21T21:37
2026-09-21T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В семи населенных пунктах Крыма на этой неделе будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Подача газа будет приостановлена в период с 8:00 25 сентября и до 17.00 26 сентября.Ранее сообщалось, что в связи с производством ремонтно-восстановительных работ Раздольненский район Крыма временно остался без газа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Газификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЭнергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияСимферополь и Симферопольский район частично остались без света
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Семь населенных пунктов Крыма на два дня останутся без газа
Семь населенных пунктов Крыма 25 и 26 сентября останутся без газа