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Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов

Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов

В регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового общественного транспорта до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T17:59

2026-09-21T17:59

2026-09-21T17:59

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марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового общественного транспорта до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве РФ.Также к 2030 году в агломерациях и городах предполагается увеличить долю парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного - до 85%.Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Речь идет о восстановлении транспортной инфраструктуры, модернизации и расширении маршрутных сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспортПутин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионахТранспорта станет больше, а маршруты изменятся - администрация Симферополя

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марат хуснуллин, правительство россии, общественный транспорт, новости