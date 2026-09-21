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Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов
Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов
В регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового общественного транспорта до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве РФ. РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T17:59
2026-09-21T17:59
россия
марат хуснуллин
правительство россии
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового общественного транспорта до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве РФ.Также к 2030 году в агломерациях и городах предполагается увеличить долю парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного - до 85%.Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Речь идет о восстановлении транспортной инфраструктуры, модернизации и расширении маршрутных сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех регионах России протестируют беспилотный общественный транспортПутин поручил восстановить сеть общественного транспорта в исторических регионахТранспорта станет больше, а маршруты изменятся - администрация Симферополя
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россия, марат хуснуллин, правительство россии, общественный транспорт, новости
Российские регионы получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов

До 2030 года регионы России получат 27 тысяч новых автобусов и троллейбусов

17:59 21.09.2026
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаНовые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В регионы России планируется поставить около 27 тысяч единиц нового общественного транспорта до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве РФ.
"На сегодняшний день в стране ежегодно обновляют порядка 5 тысяч единиц транспорта. Всего в 2026-2030 годах в регионы планируется поставить около 27 тысяч машин", – говорится в сообщении.
Также к 2030 году в агломерациях и городах предполагается увеличить долю парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного - до 85%.
"От развития общественного транспорта зависит комфорт поездок и в целом качество жизни миллионов людей. Для выполнения этой задачи, поставленной президентом, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" используем разные механизмы поддержки – от прямых субсидий и инфраструктурных кредитов до льготного лизинга", – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря представить предложения по восстановлению работы общественного транспорта в новых регионах. Речь идет о восстановлении транспортной инфраструктуры, модернизации и расширении маршрутных сетей.
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Транспорта станет больше, а маршруты изменятся - администрация Симферополя
 
РоссияМарат ХуснуллинПравительство РоссииОбщественный транспортНовости
 
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