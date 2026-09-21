https://crimea.ria.ru/20260921/rossiya-perenapravlyaet-torgovlyu-na-rynki-globalnogo-yuga-1159563855.html

Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга

Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга - РИА Новости Крым, 21.09.2026

Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга

Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, в том числе в Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026

2026-09-21T14:34

2026-09-21T14:34

2026-09-21T14:36

михаил мишустин

правительство россии

торговля

внешняя торговля

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, в том числе в Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. По его словам, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России составляет 85 %.И эта работа, подчеркнул он, дает результат. Так, в первом полугодии 2026 года товарооборот России со странами Глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, торговля, внешняя торговля, экономика