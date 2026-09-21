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Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга - РИА Новости Крым, 21.09.2026
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Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга
Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга
Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, в том числе в Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T14:34
2026-09-21T14:36
михаил мишустин
правительство россии
торговля
внешняя торговля
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, в том числе в Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума. По его словам, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России составляет 85 %.И эта работа, подчеркнул он, дает результат. Так, в первом полугодии 2026 года товарооборот России со странами Глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил мишустин, правительство россии, торговля, внешняя торговля, экономика
Россия перенаправляет торговлю на рынки Глобального Юга

Мишустин: Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга

14:34 21.09.2026 (обновлено: 14:36 21.09.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая.
Государственные флаги России и Китая. - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, в том числе в Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
По его словам, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России составляет 85 %.
"Правительство последовательно развивает экономику предложения. Особое внимание уделяется продвижению отечественных товаров и брендов. Для этого формируется необходимая инфраструктура. Не только внутри страны, но и на территории дружественных государств. С Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока", — сказал российский премьер.
И эта работа, подчеркнул он, дает результат. Так, в первом полугодии 2026 года товарооборот России со странами Глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.
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Михаил МишустинПравительство РоссииТорговляВнешняя торговляЭкономика
 
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