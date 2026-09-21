https://crimea.ria.ru/20260921/rezultaty-vyborov-v-gosdumu-rf-stali-otvetom-zapadu--mnenie-1159562947.html
Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение
Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение - РИА Новости Крым, 21.09.2026
Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение
Сам факт того, что выборы в Госдуму РФ смогли провести в текущих условиях угроз, и тем более то, с какой высокой явкой они состоялись, стало ответом... РИА Новости Крым, 21.09.2026
2026-09-21T23:11
2026-09-21T23:11
2026-09-21T23:11
мнения
вадим колесниченко
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выборы-2026
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украина
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Сами выборы в Госдуму РФ и их результаты стали ответом Западу – мнение
Сами выборы в Госдуму РФ и их результаты стали ответом Западу – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сам факт того, что выборы в Госдуму РФ смогли провести в текущих условиях угроз, и тем более то, с какой высокой явкой они состоялись, стало ответом коллективному Западу на попытки сорвать их и представить как нелегитимные. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Выборы, которые прошли у нас, раздражают европейцев, которые вкладывались в их срыв. Обратите внимание: по 70-ти избирательным участкам прилеты были за эти три дня. Пострадавшие члены избирательной комиссии... Это были целенаправленные удары с целью срыва выборов. Волна – больше тысячи дронов в день голосования", – напомнил Колесниченко.Он отметил, что концентрация ударов ВСУ по России и Москве за один только прошлый день была яростной попыткой сорвать хотя бы последний день выборов, но это не удалось.74 здания избиркомов были повреждены или разрушены во время выборов Он добавил, что несмотря на реалии, как и в прочих вопросах, Запад продолжает вести свою политику, не меняя антироссийского курса и даже противореча при этом здравому смыслу, потому "уже сегодня ведет кампанию по вопросу непризнания наших выборов"."Сейчас будут на протяжении недели рассказывать, что выборы нелегитимные", – заметил Колесниченко.Потому что признать тот факт, что у России все получилось, для Запада значит расписаться в собственной никчемности, но факт остается фактом: выборы в РФ состоялись, и успешно, резюмировал он.На выборах в Госдуму зафиксирована рекордная явка избирателейУтром в воскресенье, 20 сентября, в третий день основного периода голосования в ГД РФ, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских беспилотников на Москву с субботы. По его словам, на всех рубежах было отбито свыше 1600 беспилотников, из которых 450 – на подлете к столице России. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов, противнику это не удалось, подчеркнул Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался сорвать выборы в России с помощью ракет "Фламинго" и атак дронов Член избиркома погибла в Херсонской области - ВСУ дроном атаковали автобус
https://crimea.ria.ru/20260920/v-krymu-v-dni-vyborov-fiksirovali-soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-1159549722.html
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мнения, вадим колесниченко, россия, выборы-2026, европа, украина
Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом Западу – мнение
Результаты выборов в Госдуму РФ стали ответом коллективному Западу – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым.
Сам факт того, что выборы в Госдуму РФ смогли провести в текущих условиях угроз, и тем более то, с какой высокой явкой они состоялись, стало ответом коллективному Западу на попытки сорвать их и представить как нелегитимные. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Выборы, которые прошли у нас, раздражают европейцев, которые вкладывались в их срыв. Обратите внимание: по 70-ти избирательным участкам прилеты были за эти три дня. Пострадавшие члены избирательной комиссии... Это были целенаправленные удары с целью срыва выборов. Волна – больше тысячи дронов
в день голосования", – напомнил Колесниченко.
Он отметил, что концентрация ударов ВСУ по России и Москве за один только прошлый день была яростной попыткой сорвать хотя бы последний день выборов, но это не удалось.
"Выборы состоялись. И состоялись с высоким результатным показателем. И это доказало, что население мобилизовалось. И это, по сути, ответ коллективному Западу, который всячески пытался эти выборы сорвать", – сказал Колесниченко.
Он добавил, что несмотря на реалии, как и в прочих вопросах, Запад продолжает вести свою политику, не меняя антироссийского курса и даже противореча при этом здравому смыслу, потому "уже сегодня ведет кампанию по вопросу непризнания наших выборов".
"Сейчас будут на протяжении недели рассказывать, что выборы нелегитимные", – заметил Колесниченко.
Потому что признать тот факт, что у России все получилось, для Запада значит расписаться в собственной никчемности, но факт остается фактом: выборы в РФ состоялись, и успешно, резюмировал он.
Утром в воскресенье, 20 сентября, в третий день основного периода голосования в ГД РФ, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских беспилотников на Москву с субботы. По его словам, на всех рубежах было отбито свыше 1600 беспилотников, из которых 450 – на подлете к столице России. Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов, противнику это не удалось, подчеркнул Собянин.
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